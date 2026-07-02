הרשויות באיראן השלימו את ההיערכות לקראת מסע הלוויה הרשמי של מנהיגה העליון לשעבר, עלי חמינאי, שחוסל בסוף חודש פברואר.

טקסי הפרידה ההמוניים ייפתחו ביום שבת הקרוב במתחם התפילה המרכזי בטהראן, ויימשכו לאורך חמישה ימים במסלול מורכב שיעבור גם באתרי הדת השיעיים בעיראק השכנה, עד לקבורתו הסופית בעיר משהד.

בבירה טהראן נרשמת תכונה ערה תחת אבטחה משטרתית כבדה, כאשר פועלים הציבו כרזות ענק וחיזקו מבני מתכת לקראת הגעת ההמונים. המשטר נערך לקליטת קהל שינוע בין 15 ל-20 מיליון בני אדם, וגייס לשם כך את כל תשתיות הלינה באזור, תוך מתן הנחות מפליגות בבתי המלון והפיכת מוסדות חינוך, אוניברסיטאות ופארקים ציבוריים למתחמי אירוח זמניים.

עלי נסירי, ראש הארגון לניהול משברים בעיריית טהראן, מסר כי הוקמו מאהלים מיוחדים בגנים הציבוריים, אשר כל אחד מהם מסוגל להכיל "יותר מ-25,000 איש", לצד פריסת תחנות מים לאורך נתיבי הצעדה בשל החום הכבד.

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ביום שישי ייערך בבירה טקס סגור לנציגים זרים ולראשי מדינות, ובימים שלאחר מכן ינוע ארון הקבורה לעיר קומ ומשם לעיראק.

הממשלה בבגדאד אישרה את ההכנות הלוגיסטיות בשיתוף עם השגרירות האיראנית ומיליציות שיעיות מקומיות, לקראת הגעת הגופה לאתרי הקודש בנג'ף ובכרבלא. דובר ממשלת עיראק, הגנרל סעד מעאן, התייחס ללוח הזמנים הצפוף וציין במסיבת עיתונאים כי "בשל קוצר הזמן" הוחלט לוותר על תחנת מעבר מתוכננת ברובע קאזמיה שבבגדאד, והארון יועבר ישירות לנמל התעופה בנג'ף.

משמרות המהפכה קיבלו את האחריות על ניהול המבצע הביטחוני, ומפקדי המשטרה נערכים בכוננות עליונה מחשש לאסון המוני כתוצאה מדוחק וצפיפות. החשש בקרב בכירי המשטר נובע מלקחי העבר, בהם המהומה שפרצה בהלוויית מייסד הרפובליקה האסלאמית רוחאללה חומייני ב-1989, והאסון בהלוויית קאסם סולימאני ב-2020 שבו נמחצו למוות עשרות בני אדם.

במישור הפוליטי, מסע הלוויה יעמוד בסימן שאלת יציבותו של השלטון החדש, לאחר שהמועצה הבוחרת מינתה את בנו של המנהיג המנוח, מוג'טבא חמינאי, ליורשו הרשמי. מוג'טבא, שנפצע בעצמו באותה תקיפה אווירית, לא נראה בציבור מאז חודש פברואר, והפרשנים בעולם יעקבו מקרוב אחר האפשרות שישבור את היעלמותו ויופיע לראשונה כדי לשלוח מסר של המשכיות, לפי דיווחים, הוא צפוי להופיע ולהשתתף.

גופתו של חמינאי, שנשמרה בקירור מאז החיסול, תובא לקבורה סופית ב-9 ביולי במקדש האימאם רזא בעיר הולדתו משהד. מושל המחוז המזרחי הודיע כי מסוקים צבאיים ילוו את שיירת הקבורה כדי לפקח על תנועת המפגינים מלמעלה, בניסיון למנוע פריצה של קווי האבטחה סביב הארון המלכותי.