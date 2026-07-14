צבא ארה"ב: פתחנו בסבב תקיפות נגד איראן; המצור הימי יחל בשעה הקרובה

צבא ארה"ב הודיע הערב (שלישי) כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, במקביל להיערכות לחידוש המצור הימי בעוד כחצי שעה. במקביל, באיראן דיווחו על כי נשמעו שלושה פיצוצים רצופים בבנדר עבאס. כמו כן, דווח על פגיעות מזרחית לעיר הנמל.

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בהודעת פיקוד המרכז של ארה״ב נכתב: בשעה 15:00 (שעון החוף המזרחי של ארה”ב) היום, כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) החלו בגל תקיפות נוסף נגד איראן, במטרה להמשיך ולפגוע ביכולות האיראניות המשמשות לתקיפת כלי שיט מסחריים במצר הורמוז.

על פי ההודעה, התקיפות מתבצעות במקביל להיערכות הכוחות האמריקניים לחידוש המצור הימי על נמלי איראן ואזורי החוף שלה. המצור ייכנס לתוקף בשעה 16:00 (שעון החוף המזרחי של ארה”ב).