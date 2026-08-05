הזמר אליה והב מציג השבוע סינגל חדש בשם 'משליך הכל עליך' – יצירה שנכתבה מעומק הלב ומביעה מסר של תשובה, סליחה ואמונה. מוטי דרעי, שחיבר את המילים והלחן, יצר שיר המשלב כנות רגשית עם עומק רוחני ומתאר את המסע האישי של כל יהוד – ההבטחות שניתנות ונשברות, הנפילות החוזרות, והתקווה שהקב"ה אינו מוותר עלינו.

השיר פותח במילים "שוב הבטחתי המון נפלתי חזק, והשקרים שלי בענייך משחק" – ניסוח פשוט וישיר הנוגע בנקודה המוכרת לכל אדם המתמודד עם המאבק הפנימי בין הרצון להיטיב לבין החולשה האנושית. הלחן המרגש והמילים הכנות הופכים את השיר לחוויה מוזיקלית שמדברת אל הלב.

העיבוד וההפקה המוזיקלית של השיר בוצעו בידי אלירן אביטל, שהעניק ליצירה מעטפת צלילית עשירה המשלבת אלמנטים אקוסטיים עם הפקה מודרנית. אביטל עבד עם דרעי גם על התכנותים והקלידים, ובהפקה השתתפו מוזיקאים מהשורה הראשונה: אמיר אהרון בתופים, אבי יפרח בבס, אביב מור בגיטרות, עומרי ששון בקלידים האתניים וחזי יעקב בדרבוקה ובכלי הקשה.

הפזמון המרכזי מבטא את הכמיהה לקרבת השם: "אז אני בוש וניכלם לבוא בשערייך, אתה אדון העולם ואין עוד מלבדייך, אל תוותר עליי באתי עד אלייך, קבל את תפילותיי משליך הכל עליך". המילים משקפות את תחושת הבושה מול הבורא, לצד האמונה שהוא תמיד מוכן לקבלנו בתשובה. השילוב בין הכאב לתקווה מעניק לשיר עוצמה רגשית מיוחדת.

קרלינסקי בשיר הודיה לקראת בר המצווה בבלי | 02.08.26

הקולות הנוספים בשיר בוצעו על ידי האחים שרייבהנד, שהעניקו לו עומק ווקאלי. המיקס והמאסטרינג בוצעו אף הם בידי אלירן אביטל, ואת קליפ המילים והעטיפה עיצב ירין אלוש.

הסינגל מגיע בעיתוי המתאים לתקופה שבה רבים מחפשים חיזוק רוחני ומסרים של תקווה. המילים הכנות והלחן המרגש הופכים את 'משליך הכל עליך' לשיר המתאים להאזנה אישית, לרגעי התבוננות ולחיזוק האמונה. דרעי הצליח ליצור יצירה הנוגעת ללב ומזכירה שלמרות הנפילות, תמיד ניתן לחזור ולהשליך הכל על הקב"ה.