הזמר והיוצר קובי מירסקי משיק השבוע סינגל חדש בשם 'הריקוד הזה', בשיתוף פעולה עם הזמר והיוצר אברומי וינברג. הסינגל, המשתלב בפרויקט EP שמירסקי מוציא לאור, מציג שילוב קולי בין שני האמנים ומסר רוחני המבוסס על דברי הבעל שם טוב הקדוש זיע"א.

מירסקי, שכתב את מילות השיר על פי דברי הבעל שם טוב הקדוש, משלב בין תוכן רוחני עמוק לבין ביצוע מוזיקלי עכשווי. וינברג, שנמצא בימים אלה בהכנות אחרונות לקראת הוצאת אלבום אישי חדש, מצטרף לשיר ומעניק לו אופי מיוחד.

השיר 'הריקוד הזה' מעביר מסר של שמחה יומיומית והתרוממות רוח מעל השגרה. היוצרים מתארים את התחושה שהשיר מעניק כ"טפח מעל הקרקע" - אווירה של קלילות ושמחה המתאימה לעונת הקיץ.

העיבוד וההפקה המוזיקלית של הסינגל בוצעו בידי אבי ריימי ויאיר בודנר, שיצרו מעטפת צלילית מודרנית. השילוב בין הקצב, הטקסט והאווירה המרוממת הופך את השיר למתאים לאירועים ולהאזנה במהלך עונת הקיץ.

הסינגל מלווה בקליפ שצולם באי מיקונוס שביוון. הצילום בוצע בידי נחמן אלבר, והעריכה נעשתה על ידי דוידי נחשון ויוסי בנשימול. הקליפ משלים את האווירה המוזיקלית של השיר.

מילות הראפ בשיר נכתבו והולחנו על ידי אחיקם נחמן שאער, והן מוסיפות שכבה עכשווית לשיר. השילוב בין המילים המבוססות על דברי הבעל שם טוב הקדוש לבין הראפ יוצר איזון בין מסורת לחידוש.

עבור אברומי וינברג, שיתוף הפעולה עם מירסקי מגיע בתקופה שבה הוא עובד על אלבומו האישי החדש. הסינגל 'הריקוד הזה' מציג את הכיוון המוזיקלי שהוא מפתח - שילוב בין מסרים רוחניים לבין ביצוע מוזיקלי מודרני. החיבור המוזיקלי בין מירסקי לוינברג, יחד עם ההפקה המוקפדת, הופך את השיר לעבודה מוזיקלית המשלבת שמחה ועומק.