הזמר והמלחין אריה קרלינסקי מוציא לאור השבוע סינגל חדש הנושא את השם 'מודים בכל יום', יצירה שנכתבה מתוך רגשי הכרת הטוב והודיה להשם יתברך. השיר יוצא לאור סמוך מאוד לשמחת בר המצווה של בנו הבכור של קרלינסקי, ומשקף את תחושות האב בעת הזו המיוחדת.

היצירה החדשה מצטרפת לשורת השירים שיצרו ידיו של קרלינסקי לאורך השנים, ומביאה עימה מסר של הודיה יומיומית לבורא עולם. השיר מזכיר לכל אחד את החשיבות שבהכרת הטוב על כל יום ויום שניתן לנו מאת הקב"ה. התזמון המיוחד של הוצאת השיר, בסמוך לבר המצווה, מעניק לו משמעות אישית מיוחדת לצד המסר הכללי של הודיה והכרת טוב.

שיר משפחתי עם מסר נצחי

שיירת כבוד לאברכים ששוחררו מהמעצר בבלי | 30.07.26

את נוסח השיר לקח קרלינסקי מתוך ברכת המזון, טקסט קדום שמלווה את עם ישראל במשך דורות רבים. הבחירה בנוסח זה מעניקה לשיר היכרות מיידית אצל כל מאזין, שכן מדובר במילים שכל משפחה יהודית אומרת יחדיו סביב שולחן השבת והחג. קרלינסקי, המוכר כיוצר מוכשר, הלחין ללחן זה אופי נוגע ללב המתאים לרגע המשמעותי בחייו.

העיבוד המוזיקלי וההפקה של השיר בוצעו בידי מוישי כהנא, מעבד מוזיקלי ותיק ומוערך בעולם המוזיקה החסידית. כהנא, שעבד עם זמרים ומלחינים רבים ויצר עיבודים לשירים רבים, הצליח ליצור מסגרת מוזיקלית עשירה המשלבת חום מסורתי עם איכות הפקה גבוהה. העיבוד שומר על האותנטיות של המסר תוך שהוא מעניק לשיר נגישות רחבה.

שיר להכרת הטוב היומיומית

בניגוד לשירים רבים המתמקדים באירועים מיוחדים או בשמחות גדולות, 'מודים בכל יום' עוסק בהכרת הטוב השוטפת והיומיומית. השיר מזכיר שאין צורך להמתין לניסים גלויים או לאירועים חגיגיים כדי להודות לקב"ה - כל יום הוא מתנה, כל רגע הוא הזדמנות להכיר טובה. מסר זה, המגיע מלבו של אב העומד לפני שמחת בר המצווה לבנו, נוגע בנקודה עמוקה אצל כל שומע.

השיר מתאים במיוחד לשבתות ולשמחות משפחתיות, אך גם להאזנה בימות החול. הלחן והמילים המוכרות יוצרים חוויה המחברת בין הדורות - סבא וסבתא יכולים לשיר אותו יחד עם הנכדים, הורים יזמרו אותו עם ילדיהם. זהו מסוג השירים שקרלינסקי יודע ליצור - שירים שנכנסים ללב ונשארים בו.

עם השקת הסינגל, קרלינסקי מצטרף לזמרים ומלחינים שבחרו לשתף את הציבור ברגעים אישיים ומשמעותיים מחייהם. הבחירה לשחרר את השיר דווקא בתקופה זו, לקראת בר המצווה לבנו, מעניקה לו משמעות נוספת ומזכירה את החשיבות של הכרת הטוב בכל שלב ושלב בחיים.