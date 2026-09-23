סולברג הצביע בעצמו: אבו שחאדה נפסל ברוב של 31 חברים

( צילום: יונתן זינדל - פלאש 90 )

ועדת הבחירות המרכזית אישרה היום (רביעי) את פסילתו של יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה, מלהתמודד בבחירות לכנסת. ההחלטה התקבלה ברוב חסר תקדים של 31 חברים שהצביעו בעד הפסילה, מול ארבעה מתנגדים בלבד. בעקבות ההחלטה, הסוגיה תועבר כעת להכרעתו של בית המשפט העליון.

התפתחות חריגה במיוחד נרשמה במהלך ההצבעה, כאשר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, בחר להצביע אף הוא בעד הפסילה. נציגים בוועדה ציינו כי מדובר בצעד נדיר ביותר, שכן יושבי הראש שומרים בדרך כלל על ניטרליות ונמנעים מלהביע עמדה. טרם ההצבעה הסביר סולברג את החלטתו ואמר כי מצא לנכון לחרוג מהמנהג המקובל. לדבריו, הוא לא מצא מענה שיוכל להניח את הדעת, ולפיכך, על אף שמדובר באירוע נדיר, הוא החליט להצביע בעד פסילת המועמד. הוא הוסיף כי אם ישנו מקרה שבו היישום ברור, זהו המקרה. דבריו של סולברג הגיעו לאחר שבפתח יום הדיונים הוא ביקש להדגיש את הזהירות הנדרשת בעת הפעלת הסמכות לפסילת מועמד או רשימה. השופט ציין כי ככל שהסמכות חזקה יותר, כך נדרשת זהירות גדולה יותר בהפעלתה, שכן פסילת מועמד או רשימה שוללת מציבור שלם את האפשרות לתת להם את קולו. מקרון: "לא אגיב לכל שטות שנאמרת" אריה לוי | 22.09.26 לפיד מארגן פגישה דחופה • מי לא הוזמן דוד קליין | 22.09.26 פסילתו של אבו שחאדה היא ההכרעה השנייה שהתקבלה במהלך הדיונים היום, לאחר שמוקדם יותר קיבלה הוועדה את בקשת הליכוד לפסול גם את חבר הכנסת עופר כסיף מהשתתפות בבחירות הקרובות.

עופר כסיף ( צילום: חיים גולדברג/פלאש 90 )

לקראת הדיון ובמהלכו הצטברו הצהרות משורה של מפלגות ואישים מסיעות האופוזיציה, שהודיעו כי יתמכו בבקשת הפסילה שהוגשה על ידי מפלגת עוצמה יהודית. יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, הודיע על תמיכתו בבקשה והבהיר כי הדברים שאמר אבו שחאדה יום בלבד לאחר מתקפת השבעה באוקטובר חמורים וחוצים קו אדום. גולן הוסיף כי שותפות דמוקרטית אמיתית מחייבת קווים אדומים, וכי מי שמעוניין בשותפות יהודית-ערבית אינו מתבטא בצורה כזו. לצד זאת ציין גולן כי אותו קו צריך להחיל גם על איתמר בן גביר.

אל עמדה זו הצטרפה גם חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, שאמרה בריאיון לגלי צה"ל כי סיעתה תומכת בפסילת יושב ראש בל"ד בשל אמירותיו החמורות.

במקביל נרשמה תמיכה רחבה בגוש המרכז-שמאל בהחלטה. מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט הודיעה כי תצביע בעד הפסילה, כשהיא מנמקת את השינוי בעמדתה בתמיכתו של המועמד בטבח ובתשתית המעשית שנוצרה לצורך פסילתו. זאת לאחר שערב הדיונים הבהירה המפלגה כי אינה מתכוונת לקחת חלק במה שכינתה "משחק הפסילות".

גם מפלגות נוספות הביעו תמיכה גורפת. מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן הודיעה כי תצביע בעד פסילת הרשימה המשותפת, רע"ם, עופר כסיף וסמי אבו שחאדה, תוך מדגש כי כל ממשלה ציונית שתקום חייבת להגדיר את חיסול חמאס כיעד מרכזי. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, הודיע אף הוא כי נציגיו יצביעו בעד הפסילה מתוך טענות לתמיכה בפעילות טרור והתנגדות למדינת ישראל כמדינה יהודית.

מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט התייחסה לפרסומים של אבו שחאדה מ-8 באוקטובר 2023 וטענה כי לא ניתן למחוק אותם באמצעות הבהרה מאוחרת, ואילו עורך הדין אברהם יוסטמן, נציג אגודת ישראל, אישר גם הוא כי מפלגתו תצביע בעד.

עמדת מערכת האכיפה הוצגה עוד לפני ההצבעה, כאשר היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה קבעו כי קיימת בעניינו של אבו שחאדה תשתית שמצביעה לכאורה על תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל. הם קראו לוועדה לשקול את הבקשה בכובד ראש, אם כי היועמ"שית נמנעה מלהמליץ באופן מפורש על הפסילה.

במהלך הדיון עצמו נרשמו מספר עימותים באולם. עורך הדין חסן ג'אברין ביקש מאבו שחאדה לגנות הרג חיילי צה"ל, אך מזכיר הוועדה דין ליבנה מנע ממנו להשיב. במקביל, השופט סולברג נאלץ להתערב ולהעיר לחברת הכנסת טלי גוטליב על הפרעות חוזרות ונשנות במהלך ישיבת הוועדה.