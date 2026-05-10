מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית הפורשת, עו"ד אורלי עדס, הודיעה היום (ראשון) ליו"ר הוועדה השופט נעם סולברג על סיום תפקידה ועל יציאה מיידית לחופשה ללא הגבלת זמן. ההודעה הגיעה זמן קצר לאחר שסולברג הודיע על מינויו של עו"ד דין ליבנה לתפקיד ממלא מקום היועץ המשפטי של הוועדה.

כזכור, עדס התחייבה בעבר להישאר בתפקידה לצורך חפיפה מסודרת, אולם לאור המינוי החדש החליטה לסיים את כהונתה באופן מיידי. מוועדת הבחירות נמסר כי המנכ"לית הפורשת הודיעה רשמית על יציאתה לחופשה, צעד שמסיים למעשה את כהונתה הארוכה בוועדה.

מינוי שעורר מחלוקת

השופט סולברג הודיע מוקדם יותר לעובדי הוועדה על מינויו של עו"ד דין ליבנה לתפקיד ממלא מקום היועץ המשפטי. ליבנה, שכיהן בתפקיד היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית במשך 13 שנה, עזב את תפקידו בינואר האחרון על רקע מחלוקת עם עדס. במהלך כהונתו עבר ליבנה שמונה מערכות בחירות רצופות, והוא מכיר לעומק את מנגנוני הוועדה.

המינוי עורר ביקורת בקרב גורמים פוליטיים, בעיקר על רקע פעילותו הציבורית של ליבנה בחודשים האחרונים. לטענת המבקרים, ליבנה השתתף בתוכניות תקשורת והעלה חששות בנוגע לניסיונות אפשריים של הימין לזייף את תוצאות הבחירות. יצוין כי לפני כחודש השתתף ליבנה בסיור של חברי אופוזיציה ועיתונאים בבחירות בהונגריה, מטעם עמותה הנחשבת לשמאלנית.

איבה אישית ברקע

על פי הנמסר, ברקע ההתפתחויות האחרונות עומדת איבה אישית עצומה בין עדס לליבנה, לצד טענות הדדיות קשות. המחלוקת ביניהם הובילה לעזיבתו של ליבנה בינואר, וכעת, עם שובו לוועדה בתפקיד זמני, בחרה עדס לסיים את כהונתה באופן מיידי.

עדס מכהנת כמנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית מאז שנת 2010, ועברה מספר מערכות בחירות סוערות. בספטמבר האחרון דווח כי בעקבות המלצת מבקר המדינה לקצוב את כהונתה, שקל השופט סולברג לאמץ את ההמלצה. בתגובה, הודיעה עדס אז על כוונתה לפרוש באופן מיידי מבלי להשלים את הכהונה שנקצבה, הודעה שעוררת ביקורת ציבורית.

מתח פוליטי סביב הוועדה

ההתפתחויות האחרונות מגיעות על רקע מתח פוליטי מתמשך סביב ועדת הבחירות. מפלגת הליכוד פנתה בעבר לשופט סולברג בדרישות שונות, ביניהן מינוי מבקר פנים קבוע ודרישה לחשוף את השיקולים שעמדו בבסיס החלטות שונות בוועדה.

כעת, עם עזיבתה המיידית של עדס ומינויו של ליבנה, צפויה הוועדה להיכנס לתקופת מעבר מורכבת, זאת בעוד הכנות לבחירות הצפויות נמשכות במלוא העוצמה.