בן גביר: "בטח שאני קובע מדיניות - מי יקבע? היועצת?"

השר איתמר בן גביר ( Yonatan Sindel/Flash90 )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הפיץ הבוקר (שלישי) סרטון תגובה חריף לקראת הדיון הצפוי ביום רביעי בבג"ץ בעתירה להדחתו. השר בחר לא להכחיש את הטענות נגדו - אלא להודות בהן בגאווה ולהציגן כחלק מתפקידו הלגיטימי.

"אנשי שמאל קיצוני הגישו עתירה לבג"ץ", פתח בן גביר את דבריו, "ואליה הצטרפה גם היועצת המשפטית לממשלה - או כפי שאני מכנה אותה: היועצת העבריינית". הדיון בבג"ץ צפוי להתקיים ביום רביעי בהרכב מורחב של תשעה שופטים, כאשר בית המשפט כבר הוציא החלטה חריגה להגביל את כניסת הקהל לאולם מחשש להפרעות והתפרעויות.

השר בן גביר ( צילום: דוברות )

"בטח שאני קובע מדיניות - מי יקבע?" בן גביר מנה בסרטון את הטענות המרכזיות שהועלו נגדו בעתירה, ובחר להודות בכולן תוך הצגתן כחלק מסמכויותיו החוקיות. "הם טוענים שאני קובע מדיניות", אמר, "והם צודקים! בטח שאני קובע מדיניות. מי יקבע מדיניות? היועצת?" בהמשך התייחס השר לטענה בדבר התערבותו במינויים במשטרה: "בוודאי שאני מתערב במינויים! זו הסמכות שלי למנות אנשים במשטרת ישראל". השר הוסיף והתייחס גם לביקורת על כך שנתן גיבוי ללוחמי מג"ב שפעלו מול מזיקי אבנים: "הם צודקים! אני אומר שהם גיבורים". "יקבלו משבר חוקתי" בן גביר סיים את דבריו באזהרה מפורשת כלפי מי שמבקשים להדיחו. "מנסים להדיח אותי ללא משפט, ללא כתב אישום", אמר, "למרות שנבחרתי על ידי יותר מחצי מיליון בוחרים". השר חתם את הסרטון במשפט שעתיד לעורר סערה: "יש גורמים שרוצים משבר חוקתי? אז כנראה יקבלו משבר חוקתי".

בן גביר ונתניהו ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

כזכור, בית המשפט העליון קבע כי הדיון ביום רביעי יצולם וישודר בשידור חי, אך הנוכחות הפיזית באולם תוגבל באופן דרסטי. השופטים קבעו מסגרת זמנים קשיחה: 60 דקות לכל צד לטיעונים, כאשר רק עורכי הדין של הצדדים, נציגי תקשורת ומורשי כניסה מיוחדים יורשו להיכנס לאולם.

הדיון הדרמטי צפוי להתמקד בשאלה המשפטית המרכזית: האם השר חרג מסמכויותיו באופן המצדיק הדחה, או שמא פעל במסגרת תפקידו החוקי. תגובתו של בן גביר, המאשרת את הטענות תוך הצגתן כלגיטימיות, מעידה על אסטרטגיה משפטית ברורה לקראת הדיון.