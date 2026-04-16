גנץ במשגב עם: "מתגעגעים לאנשים"

ח"כ בני גנץ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

יו"ר כחול לבן בני גנץ ביקר הבוקר (חמישי) במשגב עם שבגבול הצפוני, ונפגש עם תושבי הקיבוץ שעומדים בחוסן מול המציאות הביטחונית המורכבת. במהלך הביקור, שיתף גנץ מפגישתו עם גדעון, אחד מוותיקי הקיבוץ, שמסר לו מסר עמוק על האומץ והכאב של תושבי הצפון.

"פותח את הבוקר במשגב עם", כתב גנץ ברשתות החברתיות. "ימים לא פשוטים, אבל לצד יש גם תקווה וגאווה בחוסן האדיר של התושבים". לדבריו, גדעון מסר לו: "שום הפגזה לא מפחידה אותנו, אבל אני מתגעגע לאנשים". דבריו של התושב הוותיק משקפים את המציאות הכפולה של תושבי קו הגבול: מצד אחד, עמידה איתנה מול האיום הביטחוני והירי המתמשך מלבנון. מצד שני, הכאב העמוק מהריקנות האנושית ומהפינוי של משפחות רבות מהאזור. גנץ הוסיף והבהיר כי "האומץ של תושבי הצפון מרגש, אבל הוא לא פוטר אותנו מהאחריות ומהמחויבות לספק להם ביטחון אמיתי". לדבריו, על המדינה לדאוג לתושבים למיגון, לפיצויים, ומעל הכול, להשקעה ולפיתוח.

עופר מוסקוביץ ז"ל ( צילום: Ayal Margolin/FLASH90 )

הביקור במשגב עם מתקיים על רקע התקופה הקשה שעובר הקיבוץ הגבולי. כזכור, לפני מספר ימים נהרג עופר מוסקוביץ ז"ל, דובר היישוב וחקלאי ותיק, בנסיבות טראגיות. תחקיר צה"ל קבע כי מדובר בירי טעות של כוחות הצבא, שגרם למותו של "פושקו", כפי שכונה בחיבה.

דבריו של גנץ על האחריות כלפי תושבי הצפון מגיעים בעת שהמערכת הפוליטית נמצאת בתסיסה לקראת בחירות אפשריות. הפרשנית הפוליטית רינה מצליח העריכה לאחרונה כי הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, ולא נפתלי בנט, הוא זה שיוביל את גוש השינוי המרכזי-ימני.

בינתיים, תושבי משגב עם וישובי הצפון ממשיכים לעמוד בחוסן מול המציאות הביטחונית, תוך שהם מצפים למדיניות ממשלתית שתבטיח את עתידם ואת ביטחונם לטווח הארוך.