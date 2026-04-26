הנדל בפגישה עם פרופ' זליכה בסביון: ניסיון לחיבורים חדשים

יועז הנדל ( צילום: Tomer Neuberg/Flash90 )

יו"ר מפלגת המילואימניקים יועז הנדל נפגש היום (ראשון) בסביון עם פרופ' ירון זליכה, יו"ר 'המפלגה הכלכלית', במסגרת מהלכים פוליטיים שמטרתם ליצור חיבורים חדשים בזירה הפוליטית. המפגש מתקיים על רקע המתיחויות הפנימיות בגוש האופוזיציה והניסיונות של הנדל לבסס את מעמדו לקראת הבחירות הצפויות.

כידוע, הנדל הקים את מפלגת המילואימניקים במהלך המלחמה, כאשר במרכז מצעה עומדת סוגיית גיוס החרדים. בהקלטה שפורסמה לאחרונה מכנס פעילים סגור של המפלגה, נשמע הנדל מותח ביקורת חריפה על מנהיגי האופוזיציה ומאשים את יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט ב"ניסיון לחסל אותו פוליטית". המתיחות עם איזנקוט "התבאסתי מאיזנקוט", מסר הנדל בפני פעילי המפלגה בכנס הסגור, תוך שהוא מפרט את הטענות הקשות. לדבריו, רונן מנליס, שעובד עם איזנקוט, "תדרך את כל העולם ואשתו שאני פרוקסי של נתניהו". הנדל הוסיף והאשים גם את יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ב"שקר במצח נחושה" כשהוא טוען שהנדל משמש כ"פרוקסי של נתניהו". בהקלטה נשמע הנדל מותח ביקורת על גוש האופוזיציה כולו: "הגוש הזה לא מתעסק בלהציע חלופה, אלא בלתקוף אחד את השני". לדבריו, מנהיגי האופוזיציה מרגישים שהוא "עצם בגרון" ומנסים להעלים אותו, "אבל זה לא עובד להם". הנדל סיכם את דבריו בקביעה נוקבת: "הגוש הזה תמיד מביא תוצאה גרועה".

קמפיין נגד החרדים

מפלגת המילואימניקים השיקה לאחרונה קמפיין חוצות שנוי במחלוקת, בו מופיעים זה לצד זה תמונות של חברי כנסת מהמפלגות החרדיות והערביות. הקמפיין, שמהווה הומאז' לקמפיין הליכוד נגד התקשורת, מציג את הטקסט: "הם לא יחליטו. הציבור המשרת יחליט".

בטקסט המשנה מופיע המסר החריף: "מי שלא ישרת - לא יבחר וייבחר לכנסת". הדמויות המופיעות בקמפיין כוללות את איימן עודה, משה גפני, אחמד טיבי ומשה גולדקנופף - כולם מצולמים זה לצד זה באופן שמשווה ביניהם.

קמפיין הנדל לצד הקמפיין המקורי

התכנית הפוליטית

בדברים שנשא בכנס התנועה בבאר שבע, הבהיר הנדל את עמדתו: "בנושא הגיוס אנחנו צריכים להיות כוחניים ואגרסיביים. מי שלא ישרת לא יקבל כלום מהמדינה, כולל הזכות לבחור ולהיבחר".

על פי הדיווחים, הנדל מעוניין להקים לאחר הבחירות ממשלה שתכלול רק את המפלגות החילוניות, ללא הציבור החרדי וללא המפלגות של המגזר הערבי. לטענתו, "נקודת ההכרעה בבחירות הקרובות היא מימין למרכז. כדי לכפות ממשלה ציונית צריך תנועה ימנית שתהווה אלטרנטיבה למאוכזבי קואליציית נתניהו-חרדים".

הפגישה עם פרופ' זליכה היום בסביון נראית כחלק מהמהלכים של הנדל לבסס קשרים פוליטיים חדשים ולהרחיב את מעגל הקשרים שלו בזירה הפוליטית, במקביל למתיחויות עם איזנקוט ומנהיגי האופוזיציה האחרים. עדכונים נוספים בהמשך.