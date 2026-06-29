בזמן שמדינת ישראל עסוקה בהתמודדות עם איראן ובלבנון, מנצל ארגון הטרור החות'י בתימן את התקופה האחרונה לשיפור משמעותי של יכולות הטילאות שלו. על פי דיווח ב-i24NEWS בשם שני גורמי ביון מערביים, הארגון מבצע בימים אלה סדרת ניסויים בטילים במטרה לשפר הן את הטווחים והן את רמת הדיוק של הטילים.

הניסויים מגיעים על רקע שנתיים וחצי של ירי ספורדי לעבר ישראל, כאשר חלק מהטילים שנורו התפרקו בדרך לפני שהגיעו ליעדם. כעת, ככל הנראה, מבקש הארגון לתקן את הכשלים הטכניים ולהגביר את יכולותיו המבצעיות.

ירי מועט למרות האיומים

למרות ההצהרות והאיומים הרבים, ועל אף היותם פרוקסי של איראן, מאז תחילת המלחמה ביצעו החות'ים ירי מועט יחסית לעבר ישראל. רק כשישה טילים וחמישה כטב"מים שוגרו לעבר מדינת ישראל מאז חידשו החות'ים את הירי ב-28 במרץ. ארגון הטרור נמנע מירי מאסיבי לעבר ישראל מאז נחתם הסכם הפסקת האש בעזה בחודש אוקטובר 2025.

איום מפורש: "נתערב לטובת חמאס"

לאחרונה הצהיר מנהיג ארגון הטרור החות'י בתימן, עבד אל-מאלכ אל-חות'י, כי ארגונו יתערב צבאית לטובת חמאס במקרה שצה"ל יפתח במבצע צבאי חדש ברצועת עזה. "אנחנו בתיאום מתמשך עם אחינו בזירות ההתנגדות, ולא נהסס לממש את חובתנו בכל הסלמה חדשה של תוקפנות נגד כל זירה, ובראש ובראשונה בעזה", כך אמר.

האיום מצטרף לסדרת הצהרות דומות שמשמיעים בכירי הארגון בתקופה האחרונה, תוך ניסיון להציג את עצמם כחלק מ"ציר ההתנגדות" האיראני. יחד עם זאת, הפער בין ההצהרות לבין הפעילות בפועל נותר משמעותי.

אזהרה ישראלית: "החשבון פתוח"

רק לפני מספר ימים הזהיר שר הביטחון כי הנהגת החות'ים אינה חסינה. "החשבון של מדינת ישראל עם החות'ים פתוח - הם ישלמו מחיר", הבהיר. "אם המנהיג שלהם יעלה על הכוונת שלנו - נחסל אותו".

האזהרה הישראלית מגיעה על רקע הערכות במערכת הביטחון לפיהן החות'ים עשויים לנסות לנצל את המתיחות בזירות האחרות כדי לבצע תקיפות משמעותיות יותר. ניסויי הטילים שמתבצעים כעת בתימן עשויים להעיד על כוונה כזו, אם כי טרם ברור מתי ואם בכלל יושלמו השיפורים הטכנולוגיים.