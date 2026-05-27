יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ הודיע הבוקר (שלישי) כי ביום שני הקרוב יתקיימו בוועדת הכנסת דיון והצבעה על הצעת חוק פיזור הכנסת לקריאה ראשונה. על פי ההודעה, החוק יעלה למליאת הכנסת להצבעה באותו יום.

ההודעה מגיעה לאחר שהצעת חוק פיזור הכנסת עברה בקריאה טרומית ברוב מוחלט של 110 חברי כנסת מול אפס מתנגדים. ההצבעה המכריעה סללה את הדרך למערכת בחירות נוספת, אולם בימים האחרונים נתקע החוק בוועדת הכנסת ולא קודם לשלב הבא.

על פי הנמסר מגורמים בקואליציה, יו"ר הקואליציה כץ סירב בימים האחרונים לקדם את הדיון בנוסח החוק. בכירים בקואליציה טענו כי כץ התבטא בפני חברי הוועדה שהוא "לא ממהר" לדון בחוק, וכי "ב'דגל' וש"ס אמרו לי שזה לא דחוף להם". יצוין כי ח"כ כץ מכחיש את הציטוט המיוחס לו.

מרכזת סיעות האופוזיציה, ח"כ מירב בן ארי (ביחד), פנתה אתמול ליו"ר הקואליציה בדרישה חריפה לכנס באופן מיידי את ועדת הכנסת לצורך קידום חוק פיזור הכנסת. "אבקש לברר מדוע הוועדה אינה מתכנסת לצורך דיון בנושא פיזור הכנסת, אלא עוסקת בנושאים אחרים שעל סדר יומה", כתבה בן ארי במכתבה לכץ.

כעת, עם ההודעה על כינוס הוועדה ביום שני הקרוב, צפוי החוק להתקדם לקראת השלמת התהליך החקיקתי ופיזור הכנסת בפועל.