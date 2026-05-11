מושב הקיץ של הכנסת ה-25 נפתח היום (שני) בצל מציאות פוליטית סוערת, כאשר ראשי האופוזיציה פתחו במתקפה חריפה על הממשלה בישיבות הסיעות הראשונות. מדובר בכנס האחרון לפני הבחירות המתוכננות לאוקטובר, והאווירה במשכן משקפת את המתח הפוליטי הגובר.

יו"ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן פתח את ישיבת סיעתו בהתייחסות חריפה למצב הביטחוני. "לצערי פתחנו גם היום את הבוקר עם הודעה מצמררת - שלושה חיילי צה"ל נפצעו בלבנון מרחפנים", מסר ליברמן. "זה מוכיח שכל מה שאנחנו צריכים בלבנון, זאת לא הפסקת אש אלא הכרעה מול חיזבאללה. בדיוק כפי שצריך הכרעה מול פשע המשתולל ברחובות ישראל".

ליברמן המשיך ותקף את הממשלה על התמודדותה עם האיום האיראני. "מול איראן חייבים הכרעה", הדגיש. "נדהמתי לשמוע את רה"ם אומר שהוא 'לא מושלם בחיזוי האירועים'. בשביל להבין שהאיראנים ישתמשו במיצר הורמוז לא צריך חיזוי, צריך ניסיון ויכולת אנליטית". יו"ר ישראל ביתנו התייחס גם לשאלת החיבורים הפוליטיים: "לגבי חיבור עם איזנקוט - כרגע אין שום טעם בחיבור. דברים כאלה עושים בסמוך לרגע האחרון".

גנץ מודה: "לא זיהיתי את ההפרש"

יו"ר "המחנה הממלכתי" בני גנץ בחר לפתוח בהתייחסות לאסטרטגיה מול איראן. "האיראנים מנסים למשוך זמן כדי להתחמש, ואסור לתת להם את זה", הבהיר גנץ. "זו העת להגביר את הלחץ ותקוף גם מתקנים אזרחיים אם צריך. יש לכם גיבוי מלא לפעול".

אולם הרגע המשמעותי בישיבת הסיעה הגיע כאשר גנץ התייחס לשאלת הכתב אמיר אטינגר על אובדן התמיכה הציבורית. "אני חושב שלא זיהיתי את ההפרש בין מה שהעם רוצה לבין סוגיית כן ביבי-לא ביבי", הודה גנץ בגילוי לב.

גנץ המשיך ותקף בעקיפין את נפתלי בנט: "החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים, שדבקים בדרך, נאמנים לבית ולא כאלה שמתנהלים רק לפי הריאליטי של הסקרים. מי שחושב שישים שלט שקורא לליכודניקים להצביע לו ויפסול את הליכוד - פוגע בסיכוי להחליף את הממשלה".

לפיד: "הכנסת האיומה בתולדות המדינה"

יו"ר "יש עתיד" יאיר לפיד בחר בגישה תוקפנית יותר. "הבחירות כבר קרובות", פתח לפיד. "הליכוד וחבר מרעיו יודעים שזמנם קצוב והם הניחו סדרה של חוקים אנטי-דמוקרטיים וניסיון לגנוב את הבחירות. אם הם רוצים שיקחו שק שינה, יעברו לגור איתנו בכנסת. בואו נפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא".

לפיד המשיך: "הגיע הזמן לסיים את דרכה של הכנסת האיומה בתולדות המדינה". יו"ר יש עתיד גם הגן בתוקף על נפתלי בנט מול טענות השרה מיכל סילמן. "היא שקרנית והיא תיתבע ותשלם הרבה כסף", מסר לפיד. "אף אדם לא עבד קרוב יותר לנפתלי בנט כשהיה רה"ם ממני. אני העד המתאים להגיד שהוא תיפקד מצוין. הוא תיפקד פחות טוב פוליטית עם אנשים כמו סילמן".