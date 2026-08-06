אילוסטרציה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

דרמה משפטית ופוליטית מתגלגלת בעיצומה של מערכת הבחירות לכנסת ה-26: סיעת הליכוד הגישה היום (חמישי) בקשה דחופה לעיון מחדש ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג. בבקשה, שהוגשה באמצעות בא כוח הסיעה עו"ד אילן בומבך, דורשת המפלגה לבטל את החלטתו התקדימית האוסרת על נציגי מפלגות בקלפיות לתעד ולהעביר בזמן אמת מידע על הבוחרים שהגיעו להצביע.

לחלופין, מבקשת הסיעה לקבוע כי האיסור לא יחול במערכת הבחירות הנוכחית אלא ייכנס לתוקף רק מהבחירות הבאות. בליכוד מזהירים כי ההחלטה יוצרת "אנדרלמוסיה" ופוגעת קשות ביכולת המפלגות להמריץ מצביעים ביום הבחירות. "שינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק" במרכז עתירת הליכוד עומדת הטענה כי החלטת יו"ר ועדת הבחירות משנה באופן דרמטי את "כללי המשחק תוך כדי המשחק". לטענת המפלגה, מדובר בנוהג שהיה מקובל ומושרש במשך עשרות שנים על ידי כלל הסיעות מכל הקשת הפוליטית. נציגי המפלגות נהגו לסמן ב"רשימות המחיקות" בקלפי את האזרחים שמימשו את זכות הבחירה, ודיווחו על כך למטות הבחירות כדי למקד את מאמצי ההמרצה. האמת על "סיעת הציבור החרדי" נחשפת | מעייריב איצלה כץ | 05.08.26 40 סקר חדש: 'ישר!' מובילה במספר המנדטים • כך מקבלות המפלגות החרדיות דוד קליין | 06.08.26 כדי לחזק את עמדתם, ציטטו בכירי הליכוד את דבריו של השופט סולברג עצמו מפסק הדין בבג"ץ "עניין טבריה": "ההחלטה ניתנה לאחר שרכבת הבחירות יצאה מהתחנה לדרכה. בשלב זה, שינוי מהותי בכללי הבחירות פוגע באינטרס ההסתמכות של אלו שפעלו וכלכלו את צעדיהם לפי הדין שנהג עובר לשינוי הכללים". הליכוד טוען כי החלתו של איסור חדש בעת הזו פוגעת קשות בעקרונות הסתמכות, הוודאות המשפטית והגינות ההליך הדמוקרטי. 1.8 מיליון שקלים כבר הושקעו במערכת במישור הכלכלי והארגוני, מפרטת המפלגה כי הסתמכה בתום לב על המצב המשפטי הקיים והשקיעה משאבים אדירים בהערכות ליום הבחירות. בין היתר, נחשף בבקשה כי הליכוד כבר חתם על הסכם התקשרות בסך 1.8 מיליון ש"ח עם חברת "אלקטור", ביצע בדיקות סייבר ואבטחת מידע מעמיקות, והשקיע שעות עבודה רבות בטיוב נתונים לקראת הפעלת המערכת ביום הבחירות. ההשקעה הכספית והארגונית האדירה, כך נטען, נעשתה בהסתמך על הנוהג המקובל והמותר במשך עשרות שנים. ביטול פתאומי של האפשרות להשתמש במערכת עלול לגרום לבזבוז משאבים ולפגיעה קשה ביכולת המפלגה לנהל את מערכת הבחירות באופן יעיל.

בחירות לפריימריז בליכוד ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

הטענות המשפטיות: חריגה מסמכות וסכנה לחשיפה פלילית

מבחינה משפטית, מעלה הליכוד מספר טענות מרכזיות נגד ההחלטה:

סמכות מנהלית מול שיפוטית: הליכוד מציין כי ההחלטה ניתנה במסגרת סמכותו המנהלית של יו"ר ועדת הבחירות ולא כהכרעה שיפוטית. לפיכך, ליו"ר נתונה סמכות רחבה לשוב ולבחון את החלטתו נוכח קשיי יישום ונסיבות חדשות.

היעדר סמכות בענייני פרטיות: בבקשה מודגש כי ההחלטה נשענת בעיקרה על דיני הגנת הפרטיות, בעוד שפסיקת בית המשפט העליון קבעה מפורשות כי הגנה על פרטיות האזרחים אינה מצויה בסמכותו של יו"ר ועדת הבחירות, שתפקידו מתמצה בשמירה על טוהר הבחירות.

חשיפת פעילים לאחריות פלילית: ההחלטה קובעת כי העברת המידע מהקלפיות מהווה פגיעה בפרטיות, העולה כדי עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית. בליכוד מזהירים כי תחולה מיידית תיצור מצב בלתי נסבל שבו אלפי חברי ועדות קלפי, משקיפים ופעילים מתנדבים ייחשפו פתאום לתביעות נזיקין ולאחריות פלילית בגין פעולה שנחשבה מותרת ולגיטימית עד יום מתן ההחלטה.

"פגיעה בשיעורי ההצבעה והגברת ההטרדות"

מעבר לטיעונים המשפטיים, מזהירים בליכוד מפני פגיעה קשה בהשתתפות האזרחית בבחירות. לטענת הסיעה, עידוד בעלי זכות הבחירה להצביע הוא תכלית דמוקרטית ממעלה ראשונה. שלילת היכולת לדעת בזמן אמת מי כבר הצביע תפגע ביעילות מנגנוני ההמרצה של המפלגות ותוביל לירידה בשיעור ההצבעה הכללי.

בנוסף, מעלים בליכוד טענה בדבר "ההיבט ההופכי של הפרטיות": ללא דיווח מהקלפי על מי שכבר מימש את זכותו, ייאלצו המפלגות לפנות שוב ושוב לכלל המצביעים שבמאגריהן – לרבות אלו שכבר הצביעו ואינם מעוניינים בפניות נוספות – דבר שיוביל להצפת האזרחים בהודעות מיותרות ולהטרדה מוגברת.

המפלגות החרדיות שוקלות מהלך חלופי

החלטת השופט סולברג משפיעה במיוחד על המפלגות החרדיות, שנהגו להסתמך על דיווחים בזמן אמת מהקלפיות כדי לאתר מצביעים שטרם הגיעו ולעודד אותם לצאת ולהצביע. על פי דיווחים, במפלגות החרדיות נשקלת כעת אפשרות להציב משקיפים מטעם כל קהילה וקהילה מחוץ לקלפיות, אשר יתעדו את זהות המגיעים להצביע מקרב בני הקהילה.

באמצעות מהלך זה מקווים להמשיך ולהגיע לאחוזי הצבעה גבוהים גם ללא האפשרות לקבל דיווחים מבפנים. עם זאת, גם פתרון זה עלול להיתקל בקשיים משפטיים ולוגיסטיים, ובמפלגות ממתינים להכרעה הסופית של השופט סולברג בעניין.

בשורה התחתונה, חותם עו"ד אילן בומבך את הבקשה בדרישה לקבל הכרעה דחופה נוכח לוח הזמנים הצפוף ומועד הבחירות הולך וקרב (27 באוקטובר 2026), כדי למנוע אנדרלמוסיה בניהול הבחירות ולהבטיח את יציבות כללי המשחק הדמוקרטי. ההחלטה צפויה להשפיע על כלל המפלגות, אך במיוחד על אלו המסתמכות על מנגנוני המרצה מתוחכמים ביום הבחירות.