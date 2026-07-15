שר החוץ ויו"ר 'הימין הממלכתי' גדעון סער פעל במהירות למילוי השורה החסרה במשרדו, לאחר התפטרותה המהדהדת של סגנית שר החוץ היוצאת, ח"כ שרן השכל. בהסכמת ראש הממשלה, הוחלט כי סגן יו"ר הכנסת וחבר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ מישל בוסקילה, ימונה לתפקיד סגן שר החוץ.

ההחלטה תובא הערב (רביעי) לאישור הממשלה במשאל טלפוני, ותיכנס לתוקפה הרשמי מחר בערב, במלאת 48 שעות מכניסת התפטרותה של השכל לתוקף. ח"כ בוסקילה ייכנס לתפקידו בפועל מיד עם מסירת ההודעה הרשמית על המינוי במליאת הכנסת.

הרקע הפוליטי: התפטרות בצל חוק לומדי התורה

המינוי המהיר מגיע כמענה ישיר לדרמה הפוליטית שהתרחשה השבוע. ח"כ שרן השכל שיגרה מכתב התפטרות חריף ביותר לשר גדעון סער, ובו האשימה אותו ישירות בהונאה אישית וציבורית. "שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל", כתבה במכתב שהותיר את הזירה הפוליטית המומה.

הצעד החריף של השכל הגיע שעות ספורות בלבד לאחר שהחליטה להצביע בניגוד לעמדת הקואליציה והמפלגה, והתנגדה באופן פעיל לחוק למניעת מעצר לומדי תורה. התפטרותה עוררה גלי גינויים ותגובות מעורבות מימין ומשמאל כאחד, וסללה את הדרך לחילופי הגברי במשרד החוץ.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, תקף את השכל בחריפות: "אם את חושבת שאחרי ההצגה הזו ילהקו אותך למפלגה, כדאי שתדעי שהתור ארוך. אחרי שנה של דיונים בוועדת החוץ והביטחון בראשותי, ראיתי לא מעט חברי כנסת שעשו הצגות הרבה יותר משכנעות".

הכירו את סגן השר המיועד: ח"כ מישל בוסקילה

ח"כ מישל בוסקילה (60) הוא דמות מוערכת בציבור הכללי ובקרב הקהילות המסורתיות והדתיות, ונחשב לפוליטיקאי מנוסה עם שורשים ציבוריים עמוקים.

הזירה המקומית באשקלון: בוסקילה החל את דרכו הציבורית הבולטת בעיר אשקלון, שם שימש כראש תנועת הליכוד המקומית. במשך כ-14 שנה (2008–2022) כיהן כחבר מועצת העיר, ושימש כמשנה לראש העיר המופקד על תחומי המסחר, התעשייה, איכות הסביבה וקשרי הממשל.

החיבור הפוליטי לגדעון סער: בשנת 2019, בעת שסער קרא תיגר על הנהגת הליכוד, בוסקילה היה מתומכיו הבולטים בשטח. עם הקמת מפלגת "תקווה חדשה" בשנת 2021, עבר בוסקילה יחד עם סער, והוצב ברשימתה לכנסת.

הכניסה לבית המחוקקים: בוסקילה כיהן לראשונה כחבר כנסת בשלהי הכנסת ה-24 למשך מספר חודשים. לקראת הבחירות לכנסת ה-25 הוצב ברשימת 'המחנה הממלכתי' ושב למשכן הכנסת ביולי 2024 בעקבות פרישתה של יפעת שאשא-ביטון. עם חזרתה של מפלגת 'הימין הממלכתי' לקואליציה בספטמבר 2024, מונה לתפקיד יו"ר הסיעה וסגן יו"ר הכנסת.

הניסיון המדיני והביטחוני

במשרד החוץ מציינים כי הבחירה בבוסקילה אינה מקרית, ומבוססת על הניסיון הפרלמנטרי והמדיני שצבר במהלך כהונתו הנוכחית בכנסת.

בוסקילה משמש כיום כחבר פעיל בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מחזיק בתפקיד הרגיש של יושב ראש ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, וכמו כן חבר בוועדת המשנה למודיעין. ניסיון זה צפוי לסייע לו בכניסתו המהירה לעבודה הדיפלומטית השוטפת במשרד החוץ, לצדו של השר גדעון סער.

המינוי מגיע בתקופה רגישה במיוחד עבור משרד החוץ, כאשר ישראל מתמודדת עם אתגרים דיפלומטיים מורכבים בזירה הבינלאומית. בוסקילה יידרש להיכנס לנעליו של תפקיד רגיש ולהוכיח את יכולתו לתרום לעבודה המדינית והדיפלומטית של המשרד.