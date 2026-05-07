יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, השופט נעם סולברג, דחה היום (רביעי) עתירה שהגיש הליכוד נגד יו"ר מפלגת 'ביחד' נפתלי בנט. העתירה עסקה במינויו של ניצב בדימוס עמי אשד לתפקיד 'האחראי לטוהר הבחירות' מטעם המפלגה, כאשר הליכוד טען כי מדובר בשימוש פסול בנכס ציבורי לצורכי תעמולת בחירות.

השופט סולברג לא הסתפק בדחיית העתירה, אלא חייב את מפלגת הליכוד בתשלום קנס בסך 10,000 שקלים לטובת מפלגת 'ביחד', בטענה כי מדובר ב'תביעת סרק'. העתירה: טענות לשימוש פסול בנכס ציבורי העתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין אילן בומבך ושי לוי, התמקדה בפרסומים ברשתות החברתיות של מפלגת בנט הנוגעים למינויו של ניצב בדימוס עמי אשד. הליכוד דרש להורות לבנט להסיר את הפרסומים מכל הפלטפורמות הדיגיטליות, לצד הטלת קנס בהתאם לחוק העונשין. לטענת הליכוד, הפרסומים מהווים הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), שכן לטענתם נעשה שימוש בנכס ציבורי - מעמדו של אשד כניצב לשעבר - לצורכי קידום פוליטי. אולם השופט סולברג דחה את הטענות וקבע כי אין בסיס משפטי לעתירה.

בנט: 'עוד ניצחון על שקרי הליכוד'

בתגובה לפסיקה, פרסם בנט הודעה חריפה ברשתות החברתיות. "עוד ניצחון שלנו על שקרי הליכוד", כתב. "השופט סולברג פסק כרגע שהליכוד ישלם לנו 10,000 שקלים קנס בגין תביעת סרק".

בנט הבהיר כי כל הכסף שיתקבל מהקנס יועבר לתרומה, והציג את המקרה כחלק ממגמה רחבה יותר. "ככה מנצחים: מול השקרים שלהם - תביעות דיבה. מול סרטוני ה-AI המגוחכים שלהם - אנחנו מראים את האמת", הוסיף. "בקרוב ננצח גם בקלפי ונתקן את ישראל".