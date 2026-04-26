טראמפ: 'נקח את האורניום מאיראן' • 'המלחמה תסתיים בקרוב'

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק היום (ראשון) ראיון מקיף לרשת פוקס ניוז, במהלכו התייחס למגוון נושאים - מהמלחמה עם איראן ועד למדיניות החוץ האמריקנית החדשה. הנשיא הבהיר כי ארה"ב נחושה להביא לסיום המלחמה עם איראן בתנאים ברורים.

"המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב, ואנחנו נהיה המנצחים", הצהיר טראמפ בראיון. "לא יכול להיות להם נשק גרעיני". הנשיא הוסיף והדגיש: "אנחנו חייבים לקחת את האורניום המועשר מאיראן. זה חלק מההסכם שלנו איתם". סיום משלחות ל-18 שעות טיסה בהמשך הראיון התייחס הנשיא למדיניות החוץ האמריקנית ולשינויים שהוא מקדם. טראמפ הודיע כי הורה לאנשיו לחזור הביתה ממשלחות ארוכות, תוך שהוא מציין את פקיסטן כדוגמה. "קראתי לאנשינו לחזור הביתה", מסר הנשיא. "המנהיגים הפקיסטנים הם אנשים נהדרים אבל זו טיסה של 18 שעות. אנחנו לא עושים את זה יותר. אם הם רוצים לדבר - שיבואו אלינו, שיתקשרו. אנחנו לא שולחים יותר אנשים שיטוסו במשך 18 שעות".

הנשיא הוסיף: "כבוד גדול לפקיסטן, הם היו נהדרים, אבל אנחנו נמשיך בטלפון".

כזכור, בראיון קודם לרשת פוקס ניוז אישר הנשיא טראמפ כי הורה על הטלת מצור ימי על איראן, תוך שהוא מאיים בהשמדת מתקני החשמל במדינה. הנשיא הבהיר אז כי לא יאפשר לאיראן להמשיך בתוכנית הגרעין.

רקע דיפלומטי מורכב

דברי הנשיא מגיעים על רקע מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים באזור. כפי שדווח בבבלי, סולטאן עומאן קיבל את שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לפגישה בארמון אל-ברכה, במסגרת מאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן.

עומאן ממלאת תפקיד מרכזי כמתווכת בין וושינגטון לטהרן, כאשר שר החוץ העומאני בדר אל בוסעידי נפגש עם שליחי הנשיא טראמפ במסקט במסגרת השיחות שהתקיימו לאחרונה. יצוין כי הפגישה בין הסולטאן לשר החוץ האיראני מתקיימת בעת שבה נמשכים המאמצים להביא לסיום העימותים באזור.