לאחר הדיווח אמש על גורמים המנסים לפגוע במפלגות החרדיות, כעת זה במכתב רשמי: ח"כ משה קינלי טור-פז מסיעת יש עתיד פנה היום (שני) ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כבוד השופט נעם סולברג, בדרישה דחופה למנוע העסקת צעירים חרדים המבוקשים על ידי צה"ל כעובדים בוועדות הקלפי וכמפקחי טוהר בחירות.

"על פי הדיווח, אלפי צעירים חרדים המבוקשים על ידי צה"ל ומוגדרים כעבריינים רשמיים, צפויים להשתלב בשכר כעובדים בוועדות הקלפי ואף לשמש כמפקחי 'טוהר הבחירות' מטעם המדינה", כתב ח"כ טור-פז במכתבו. לדבריו, מדובר ב"מחדל ערכי חסר תקדים" שיש לעצור לאלתר.

"יריקה בפרצופם של האזרחים המשרתים"

ח"כ טור-פז תקף בחריפות את האפשרות להעסיק לומדי תורה במערך הבחירות: "מציאות שבה מי שמפרים ברגל גסה את החוק הבסיסי ביותר של המדינה, ומסרבים לשאת בנטל ההגנה בעת מלחמה, ממונים לשמור על 'טוהר החוק' ביום הבוחר – היא יריקה בפרצופם של האזרחים המשרתים".

במכתבו טען חבר הכנסת כי "הפיכתם של משתמטים לנציגי הריבון האמונים על תקינות ההליך הדמוקרטי היא אבסורד שלטוני מוחלט, המרוקן מתוכן את מושג ממלכתיות ועקרון שלטון החוק". לטענתו, הקלפי איננה שטח ניטרלי אלא "לב ליבה של הדמוקרטיה", ולכן אין להפוך אותה ל"חבל הצלה כלכלי עבור מי שמחרימים את חובותיהם האזרחיות".

דרישה לקביעת תנאי סף מחמירים

ח"כ טור-פז דרש מיו"ר ועדת הבחירות להפעיל את סמכותו ולקבוע לאלתר תנאי סף מחמירים שימנעו העסקת חרדים בוועדות הקלפי ובמערך הפיקוח. "אדם המבוקש על ידי זרועות הביטחון של המדינה אינו יכול ליהנות ממשאביה, ובודאי שאינו כשיר לפקח על ניקיון כפיה", הבהיר.

"ניטרליות אינה יכולה לשמש עיר מקלט לעבריינות", הוסיף ח"כ טור-פז. "מי שאינו מכיר בחוקי המדינה ובחובת השירות בה, לא ינהל את יום החג של הדמוקרטיה הישראלית".

יצוין כי בעקבות הפניות השונות לוועדת הבחירות, במפלגות החרדיות עוקבים בדאגה אחר יוזמות המבקשות להגביל את השתלבותם של פעילי שטח חרדים בתפקידים הרשמיים של יום הבחירות. כידוע, מערך השטח של ש"ס ויהדות התורה נחשב למקצועי ביותר במערכת הפוליטית, ומבוסס על מיפוי קהילתי מדויק.