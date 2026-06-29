מחקר מקיף וחדש שפרסמה חברת איתוראן, המבוסס על מדגם של כמיליון כלי רכב, משרטט תמונה מדאיגה של דפוסי הפעולה של גנבי הרכב בישראל במהלך המחצית הראשונה של שנת 2026. הממצאים מגלים שינוי מגמה משמעותי: בעבר כ-80% מהגניבות בוצעו בחסות החשכה, אך כיום הגנבים פועלים כמעט לאורך כל שעות היממה וימי השבוע.
על פי הנתונים, נקודת השיא של פעילות הגניבות נרשמה ביום שלישי, ה-12 במאי, כאשר השעה המבוקשת ביותר על הגנבים הייתה 03:00 לפנות בוקר. המחקר מצביע על כך שהגנבים מפגינים העדפות ברורות לסוגי רכבים ולצבעים מסוימים, תוך שימוש בשיטות מתוחכמות יותר מאי פעם.
מהטכנולוגיה למפתחות: כך פורצים לרכבים
הממצאים מצביעים על שינוי דרמטי בשיטות הפריצה לרכבים. עידן הפריצה האלימה והגסה הולך ומפנה את מקומו לטובת שיטות מתוחכמות ושקטות בהרבה. רוב מוחלט של הגניבות - 58% מהמקרים - בוצע באמצעות התחברות פיזית לשקע ה-OBD, שקע הדיאגנוסטיקה של הרכב, וקידוד מחדש של מערכות המחשוב.
בכמעט רבע מהמקרים (22%), הגנבים שמו את ידיהם על מפתחות הרכב המקוריים עוד לפני הפריצה. חלק לא מבוטל מהרכבים - 11% - פשוט הועמסו על גררים או משאיות, בעוד שרק מיעוט קטן של 9% מהמקרים הצריך ניפוץ חלונות או חבלה פיזית במערכות הנעילה. כפי שדיווחנו, תופעת הגניבות המהירות הפכה לשגרה, כאשר גנבים מנצלים רגעי חוסר תשומת לב של בעלי רכבים.
העדפות הגנבים: לבן זה הצבע
הגנבים מפגינים העדפות ברורות מאוד לסוגי הרכבים ולצבעים שלהם. ג'יפים וג'יפונים (SUV) מובילים את רשימת היעדים המבוקשים עם 40% מניסיונות הגניבה, ואחריהם רכבים פרטיים עם 35%. אופנועים מהווים 14% מהיעדים, בעוד שרכבים מסחריים ומשאיות מהווים כל אחד 5% מהמקרים.
גם לצבע הרכב יש משקל מכריע: המכוניות הלבנות הן היעד המבוקש ביותר בפער ניכר - 39% מכלל הגניבות. אחריהן מגיעות המכוניות השחורות עם 18%, ובמקום השלישי צבע אפור עם 9%. הנתונים מצביעים על כך שהגנבים מעדיפים צבעים נפוצים שקל יותר לשווק אותם או לפרק אותם לחלפים.
5-7 דקות בלבד: מהמרכז לשטחי הרשות
אחד הממצאים המדהימים ביותר במחקר נוגע למהירות המילוט של הגנבים. יעד הגניבה העיקרי הוא פירוק הרכבים לטובת מסחר בחלקי חילוף - 60% מהמקרים, בעוד ששאר הרכבים (40%) מיועדים למכירה כרכבים שלמים בשטחי הרשות הפלסטינית ובישראל.
ערי היעד המרכזיות אליהן מוברחים הרכבים הן טולכרם, קלקיליה, רמאללה וחברון. הנתון המדהים ביותר: בשעות הלילה, מרגע פריצת הרכב באזור מרכז הארץ - בערים כמו פתח תקווה, ראש העין וכפר סבא - ועד הגעתו לשטחי הרשות הפלסטינית, חולפות בין 5 ל-7 דקות בלבד. כפי שתיעדנו, כוחות הביטחון פועלים באופן אינטנסיבי לאיתור רכבים גנובים בשטחי יהודה ושומרון.
המפה הגיאוגרפית: מרכז הארץ במוקד
מרכז הארץ ממשיך להוות את מוקד המשיכה המרכזי עבור חוליות הגנבים. גוש דן מוביל עם 40% מכלל הגניבות, השרון עם 18%, ירושלים ומודיעין עם 15%, השפלה עם 12%, הדרום עם 11%, הצפון עם 3% בלבד, ויהודה ושומרון עם 1%.
הריכוז הגבוה במרכז הארץ נובע מהקרבה לנתיבי המילוט המובילים לשטחי הרשות הפלסטינית, ומהצפיפות הגבוהה של רכבים באזורים אלו. הגנבים מנצלים את הקרבה הגיאוגרפית כדי לבצע את הגניבה ולהימלט במהירות מירבית.
227 חוליות נתפסו: המאבק נמשך
ניר שרצקי, מנכ"ל איתוראן, ציין כי הפעילות המבצעית של החברה במחצית הראשונה של השנה הובילה ללכידתן של 227 חוליות גנבים בזמן אמת. מעצרים אלו לא רק יסייעו בהרשעת החשודים וימנעו אלפי גניבות עתידיות, אלא גם חסכו למשק הישראלי נזק כלכלי עצום המוערך בכ-1.2 מיליארד שקלים.
הנתונים מצטרפים למאמצי המשטרה והממשלה במאבק בתופעה. כידוע, הממשלה אישרה לאחרונה חידוש הסכם עם איגוד חברות הביטוח למימון יחידת אתג"ר בסכום של 11 מיליון שקל בשנה, במטרה להעצים את היכולות הטכנולוגיות ולהוסיף כח אדם ליחידה. המחקר החדש מספק כלים חשובים להבנת דפוסי הפעולה של הגנבים ולשיפור יכולות האכיפה.
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