מחקר מקיף וחדש שפרסמה חברת איתוראן, המבוסס על מדגם של כמיליון כלי רכב, משרטט תמונה מדאיגה של דפוסי הפעולה של גנבי הרכב בישראל במהלך המחצית הראשונה של שנת 2026. הממצאים מגלים שינוי מגמה משמעותי: בעבר כ-80% מהגניבות בוצעו בחסות החשכה, אך כיום הגנבים פועלים כמעט לאורך כל שעות היממה וימי השבוע.

על פי הנתונים, נקודת השיא של פעילות הגניבות נרשמה ביום שלישי, ה-12 במאי, כאשר השעה המבוקשת ביותר על הגנבים הייתה 03:00 לפנות בוקר. המחקר מצביע על כך שהגנבים מפגינים העדפות ברורות לסוגי רכבים ולצבעים מסוימים, תוך שימוש בשיטות מתוחכמות יותר מאי פעם.

מהטכנולוגיה למפתחות: כך פורצים לרכבים

הממצאים מצביעים על שינוי דרמטי בשיטות הפריצה לרכבים. עידן הפריצה האלימה והגסה הולך ומפנה את מקומו לטובת שיטות מתוחכמות ושקטות בהרבה. רוב מוחלט של הגניבות - 58% מהמקרים - בוצע באמצעות התחברות פיזית לשקע ה-OBD, שקע הדיאגנוסטיקה של הרכב, וקידוד מחדש של מערכות המחשוב.

בכמעט רבע מהמקרים (22%), הגנבים שמו את ידיהם על מפתחות הרכב המקוריים עוד לפני הפריצה. חלק לא מבוטל מהרכבים - 11% - פשוט הועמסו על גררים או משאיות, בעוד שרק מיעוט קטן של 9% מהמקרים הצריך ניפוץ חלונות או חבלה פיזית במערכות הנעילה. כפי שדיווחנו, תופעת הגניבות המהירות הפכה לשגרה, כאשר גנבים מנצלים רגעי חוסר תשומת לב של בעלי רכבים.

העדפות הגנבים: לבן זה הצבע

הגנבים מפגינים העדפות ברורות מאוד לסוגי הרכבים ולצבעים שלהם. ג'יפים וג'יפונים (SUV) מובילים את רשימת היעדים המבוקשים עם 40% מניסיונות הגניבה, ואחריהם רכבים פרטיים עם 35%. אופנועים מהווים 14% מהיעדים, בעוד שרכבים מסחריים ומשאיות מהווים כל אחד 5% מהמקרים.

גם לצבע הרכב יש משקל מכריע: המכוניות הלבנות הן היעד המבוקש ביותר בפער ניכר - 39% מכלל הגניבות. אחריהן מגיעות המכוניות השחורות עם 18%, ובמקום השלישי צבע אפור עם 9%. הנתונים מצביעים על כך שהגנבים מעדיפים צבעים נפוצים שקל יותר לשווק אותם או לפרק אותם לחלפים.