תפילות ראש השנה תשפ"ז התקיימו בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' בראשות הגאון רבי צמח מאזוז. בערב החג עלה ראש הישיבה לציון אחיו, מרן הגאון רבי מאיר מאזוז זצוק"ל, בבית העלמין פוניבז' בבני ברק, כמנהג לעלות בערב ראש השנה לקברי צדיקים ולהרבות בתפילה. קודם לכן חילק הגאון רבי צמח לבחורי הישיבה לוח שנה ודבש לברכת שנה טובה ומתוקה.

בשיחת פתיחת החג דיבר ראש הישיבה על מעלת ימי ראש השנה ועשרת ימי תשובה, וקרא להתאמץ ולהשתדל בהם כי הם קובעים את כל השנה כולה. עוד דיבר במעלת לומדי התורה שהם המקיימים ומחזיקים את העולם כולו.

הגאון רבי צמח סיפר כי גם החילונים מכירים בכך, וציין שבביקור שערך לפני כחודש שר ממשלה בכיר שאינו חובש כיפה בישיבה, נכנס השר לבית המדרש והביע התפעלות רבה מהלימוד והשקידה של הבחורים. השר אמר לראש הישיבה: "הרב, האמת בזכותם אנו קיימים!". בסיום קרא הגאון רבי צמח לבחורים להיות בתענית דיבור בימי ראש השנה, שמעלתם גדולה.

בתפילת ערבית כובד לעבור לפני התיבה הגאון רבי ליאור כהן, ראש הישיבה הגדולה החדשה 'אורחות מאיר', שתלמידיו באו לחסות בצל הישיבה ביום הקדוש. בסיום התפילה רכשו תלמידיו את פתיחת ההיכל של הפרנסה בעשרת אלפים דפי גמרא, וכיבדו את רבם בפתיחה.

לאחר תפילת ערבית קרא הגאון רבי צמח את 'סדר ליל ראש השנה' כפי שנתקן על ידי רבנו יוסף חיים זיע"א בספרו 'לשון חכמים', יחד עם בחורי הישיבה. בסיום עברו מאות תלמידי הישיבה לברך 'שנה טובה ומבורכת' כנהוג.

קודם תפילת מוסף ביום הראשון שאל הגאון רבי צמח: כיצד חכמים מנעו מאיתנו מצוה גדולה כזו של תקיעת שופר והעניין החשוב של ערבוב השטן, בשל חשש שמא מישהו שאינו יודע יכשל ויעביר את השופר ברשות הרבים? ראש הישיבה השיב כי השנה יש לנו מצוה גדולה אחרת — לשמוע בקול חכמים שציוו עלינו שלא לתקוע בשופר בשנה כזו. ראש הישיבה עבר לפני התיבה בתפילת מוסף.

בדברים שנשא הגאון רבי עובדיה מאזוז לאחר תפילת ערבית בליל החג השני אמר כי לפעמים רואים אדם שהולך ומסתובב מאושר והוא כלל לא יודע מה נגזר עליו. אך הגאון רבי עובדיה הוסיף כי מאידך, בימים אלו אדם יכול לשנות את גזר דינו ולהפוך אותו ממש ברגע אחד, ועל כן עלינו לנצל את הימים ולהרבות בתפילה.

בדברי כיבושין שנשא הגאון רבי עוזי מימון, חתנו הגדול של הגאון רבי רחמים מאזוז זצוק"ל, קודם תקיעת שופר, קרא לקבל קבלה טובה בימים אלו. הרב עוזי המליץ כי הקבלה הטובה ביותר היא חמש דקות חשבון נפש מדי לילה לפני השינה, ואמר כי זו קבלה שיש בה הכל — מצד אחד אדם חושב שזו רק קבלה אחת, ומאידך זה דבר שמחייב את האדם מדי יום להוסיף ולתקן.

כבעל תוקע שימש ראש הישיבה, שאמר כי בשונה מיום האתמול, היום יש לנו את המצוה הגדולה של תקיעת שופר. הגאון רבי צמח הוסיף ושאל: בכח מה אנו באים וטוענים במשך ארבעת אלפים שנה בזכות עניין עקידת יצחק, כל כך הרבה שנים? והסביר כי הקב"ה זה אבא, ואבא זוכר ונותן לנו בזכות ובחסד.

בדרשת נעילת החג קרא הגאון רבי צמח לקבל קבלות טובות ולהתחזק. כן דיבר במעלת תיקון כרת שייערך בסוף השבוע בהיכל הישיבה כמידי שנה, והביא מעשה נורא במעלת וגודל התיקון מהגאון רבי ישועה בסיס זיע"א. לאחר מכן כיבד ראש הישיבה את המשגיח הגאון רבי מאיר סגרון לשאת דברי חיזוק, שדיבר בחשיבות קבלת קבלה טובה בימים אלו, בדרכי התשובה ובמעלת בחורי הישיבות ובני התורה. בסיום תפילת ערבית של מוצאי החג עברו לפני הגאון רבי צמח מאות בחורי הישיבה לברכת 'תזכו לשנים רבות נעימות וטובות' כנהוג.

בעליות לספר תורה נהוג בכלל השנה כי בחורים המעוניינים לעלות מנדבים מסכת שמשננים מספר פעמים ונבחנים עליה. כן בכל תפילה בימים הנוראים, פתיחת ההיכל של תפילת הפרנסה נמכרת בדפי גמרא. הפתיחה נמכרה בכלל התפילות בסכומים גבוהים של עשרות אלפי דפים, כאשר בסך הכללי הגיע לסכום של מספר שיא — 122,000 דפי גמרא.

בקריאת ההפטרה ובחלק מתפילות החג עברו לפני התיבה נכדיו ובניו של הגאון רבי רחמים מאזוז זצוק"ל, מראשי הישיבה, שהלך לעולמו בשנה החולפת.