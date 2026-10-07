בכי ותפילה בסוכת הגר"מ שטרנבוך: "הושענא שלש שעות"

המוני עם ישראל, לצד גדולי הפוסקים ואדמורי"ם, זכו השנה לעלות אל סוכת הענק שהוקמה על גבי פיגומים בגובה שלוש קומות בצמוד למעונו של פוסק הדור, הגאון רבי משה שטרנבוך, בהר נוף.

בין הרבנים שביקרו במעונו נמנו גדולי הפוסקים: הגאון רבי שריאל רוזנברג, הגאון רבי נפתלי נוסבוים, הגאון רבי משה מרדכי קארפ, ועוד.

ביום רביעי, בעיצומה של סערת הטיסה המטלטלת מדובאי, ציינו הנוכחים שזכו להתפלל עם פוסק הדור תופעה מצמררת: הגאון רבי משה שטרנבוך אמר בבכיות קורעות לב, בעת עקיפת הבמה עם ארבעת המינים לאחר תפילת הלל ועבודת הנענועים, כמה פעמים את האמירה "הושענא שלש שעות". בדיעבד, ראו רבים בכך רמז פלאי לדרמה האווירית בשחקים שהתחוללה באותם רגעים ממש בטיסה בין דובאי לישראל, שנמשכה כשלוש שעות, וממנה ניצלו בחסדי שמים כלל נוסעי הטיסה ללא פגע.

בהקשר אחר, במהלך שיחת התייעצות שקיים בימי המועד אבי האסירים העסקן רבי שמעון שישא עם הגאון רבי משה שטרנבוך, התבטא הגאון בחריפות רבה על התנהלות גורמי האכיפה והמשפט והזהיר: "הם יכולים גם לעצור אותי". בדבריו החדים חידד פוסק הדור את הסכנה המוחשית מכך שאין להם מעצורים והם מסוגלים לעשות הכל.

בכיות וספר התורה הזעיר של שר התורה

ביום הושענא רבה נצפה הפוסק בבכיות בלתי פוסקות בעת ההקפות, כשהוא ממרר בדמעות שליש וזועק מקירות לבבו: "אבא תבטל מאתנו את הגזירות".

לקראת שמחת תורה נרשם מעמד היסטורי ומרגש במיוחד: אל סוכת הפוסק הובא בהתרגשות רבה ספר התורה הזעיר בעולם, ששימש בעבר לאורך שנים רבות את שר התורה מרן הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל, ואשר נהג לענוד אותו על צווארו כעין שרשרת. הספר הוגש לפוסק על ידי בעל ספר התורה ומקורבם של גדולי ישראל, הרב אברהם ישעיהו שטרן, תוך שהקהל פוצח בשירת "עוצו עצה ותופר". בהמשך, בליל הושענא רבה, נצפה הפוסק כשהוא מקיים בהתרגשות 'הגבהה' בספר התורה הזעיר.

סעודת הנגידים והיין בן החמישים

בסוכת הענק בהר נוף ערך פוסק הדור סעודה מיוחדת ומפוארת לנגידים שותפי רשת הכוללים "תשובות והנהגות" שבראשותו. את המעמד הנעימו בעל המנגן דובי מייזלעס ומקהלת 'קאפלה', בליווי הכנר מוטי וייס, הנשפן דוד הלר והקלידן ארי פרקש.

במהלך המעמד הופיע הפוסק לבוש בבגדי לבן, והאציל מנועם זיוו על כל המשתתפים שזכו להסב סביב השולחן.

הפוסק נשא דברים נלהבים ברום מעלת החזקת בני תורה. כמו כן נשאו דברים הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך, ראש רשת כוללי 'תשובות והנהגות', ובנו, נכדו חביבו של פוסק הדור, הרב דוד שטרנבוך, הנושא בעול הגשמי בהחזקת הפעילות הענפה של רשת הכוללים ומעגלי החסד במהלך כל השנה.

בסיום המעמד המרומם זכו כלל הנאספים לעבור מול פני הקודש להתברך, ולקבל תשורה נאה, תהילים עם כריכת עור מהודרת.

שיא מיוחד נרשם במהלך ביקור חג של רבני ועד הכשרות של 'העדה החרדית' בסוכתו של הפוסק, אז הוצג על שולחנו יין ישן בן חמישים שנה "שדעת זקנים נוחה הימנו". הגאון רבי משה שטרנבוך הורה לברך במעמד את הברכה הנדירה והמיוחדת "הטוב והמטיב".

ניצול כל רגע למצווה

בהושענא רבה אחר הצהריים הגיע הפוסק אל היכל ישיבתו בעיר בית שמש לשהות יחד עם מאות תלמידי הישיבה. עם הגעתו לבניין הישיבה נכנס הפוסק מיד לסוכה מבלי לצאת עד לאחר בין השמשות, כדי להספיק לנצל כל רגע ורגע מקיום מצוות סוכה.

לאחר מכן נכנס להיכל הישיבה, שם נרשם רגע מרתק כאשר מספר בחורים קנו יחדיו את הזכות לקניית העלייה של "חתן תורה" לפוסק בסכום אסטרונומי של עשרת אלפים דפי גמרא לימוד משותף. בליל החג כובד הגאון רבי משה שטרנבוך בהקפה השישית, ופצח בריקוד נלהב תוך שהוא מעודד את השירה בעוז, כשכל הקהל מתרוממים טפח טפחיים מאדמת חולין.

במהלך ההקפה ניגנו בני הישיבה את הניגון "טוב לי תורת פיך", ואז עצר הפוסק את השירה והכריז בקול: "מי רוצה לזכות במאות מיליארדי דולרים?", והמשיך לעודד את השירה בלהט: "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף". למחרת בבוקר, ירד הפוסק לפני התיבה לתפילות הלל ומוסף, עלה לתורה כ"חתן תורה" ואף קרא בעצמו את כל קריאת התורה.

ימי החג המרוממים נחתמו במעמד ההקפות שניות בהיכל הישיבה. במעמד השתתף הגאון רבי נתן קופשיץ, אשר הגיע בכדי לקיים את 'הקבלת פני רבו ברגל'. במשך שעות ארוכות התעלו הבחורים לקול צלילי זמר ושיר בניגוני התורה, תוך שהם זוכים לחזות בנועם זיו פני מורם ורבם, אשר עודד את השירה בעוז ובשמחה עצומה. בסיום המעמד האציל הפוסק ברכות לרוב לכלל הנאספים ובפרט לתלמידיו כבניו.