השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס הבוקר (חמישי) בכנס שוטרים לדיון הדרמטי שהתקיים אתמול בבית המשפט העליון בעתירות להדחתו, והפך את הטענות שהועלו נגדו על ידי היועצת המשפטית לממשלה לנקודות גאווה. "זה לא סוד שאתמול התקיים דיון בבית המשפט העליון, בבקשת היועצת המשפטית לממשלה, בקשה הזויה ומטורללת להדיח אותי", פתח בן גביר את דבריו.

השר פירט בפני מאות השוטרים שהשתתפו בכנס את הטענות המרכזיות שהועלו נגדו במהלך הדיון. "חלק מרכזי בדיון הוקדש לשאלה שהטרידה מאוד מאוד את היועצת המשפטית לממשלה", מסר בן גביר, והביא ציטוטים: "השר מגבה שוטרים באופן אוטומטי, השר נותן גיבוי לשוטרים שירו במחבלים, ועוד טענה - השוטרים מרגישים מאוד מאוד בטוחים עם השר בן גביר". בן גביר המשיך והפך כל טענה לנקודת גאווה, תוך שהוא זוכה למחיאות כפיים סוערות מהשוטרים. "טענו שם שגיביתי לוחם מג"ב שירה לעבר מיידי אבנים שביקשו לרצוח אותו - זה נכון, גיביתי!", הכריז השר, והקהל פרץ במחיאות כפיים. "טענו שם שגיביתי שוטרים שרצו לדרוס אותם ולפגוע בהם והם ירו - זה נכון, גיביתי!" השר המשיך בסדרת הדוגמאות: "טענו שם שגיביתי שוטר שירה לעבר מישהו שזרק עליו כוורת של זיקוקים כדי לעוור אותו - זה נכון, גיביתי!". כל טענה זכתה למחיאות כפיים נוספות מהשוטרים הנוכחים. "טענו שם שאני דואג לעטוף את השוטרים, לחבק אותם, לגונן עליהם, שאני הולך לפשיטות, שאני בודק אם הם אכלו - זה נכון, אני עושה את זה!", הוסיף.

בן גביר הבהיר את עמדתו המרכזית: "היועמ"שית רואה בכל הדברים האלה בעיה, אני רואה בהם יתרון הכי גדול. אני חושב שהגיע הזמן שיהיה לכם שר שיאהב אתכם, יחבק אתכם ויגבה אתכם". עם זאת, השר הדגיש כי אינו מעודד פעילות בלתי חוקית: "וודאי שאני לא מעודד פעילות בלתי חוקית, יש גבולות לשימוש בכוח".

השר סיים את דבריו במסר חד משמעי: "אבל אני אמרתי ואני אומר מעל כל במה: ימותו אלף מחבלים שמבקשים לפגוע בכם, ושערה משערות ראשכם לא תיפול!". דבריו זכו למחיאות כפיים סוערות מהשוטרים הנוכחים בכנס.

יצוין כי הדיון בבית המשפט העליון אתמול התמקד בעתירות להדחת השר, כאשר היועצת המשפטית לממשלה הציגה הצעת פשרה בתנאי שיוציא בית המשפט צווי ביניים המגבילים את פעילות השר. במקביל, בית המשפט המחוזי דן הבוקר בעתירת סגן-ניצב רותי האוסליך שקידומה הוקפא על ידי בן גביר, כאשר השופטת ביקשה מהשר לשקול מחדש את החלטתו.