שלושה חשודים נעצרו לאחר מרדף דרמטי בצומת אפרת דרום

פעילות מבצעית מהירה של שוטרי מרחב יהודה ממחוז ש"י הובילה אמש (רביעי) למעצרם של שלושה חשודים בגניבת רכב, זמן קצר לאחר שעל פי החשד גנבו רכב מקניון בבאר שבע ונמלטו עמו אל תוך תחומי יהודה ושומרון. השלושה - שני בגירים וקטין, תושבי הפזורה הבדואית תל שבע שבדרום - נעצרו לאחר מרדף דרמטי שכלל פריצת חסימה ומנוסה רגלית.

האירוע החל מעט לאחר השעה 21:30, כאשר התקבל דיווח במחוז הדרומי של המשטרה על רכב שכפי הנראה נגנב מאזור קניון בבאר שבע. בעקבות הדיווח, הופעלו מגוון פעילויות מבצעיות בניסיון לאתר את הרכב הגנוב. מאוחר יותר התקבלה אינדיקציה כי הרכב החשוד חצה את הקו הירוק ונכנס אל תוך תחומי איו"ש, ובעקבות כך החלו שוטרי מרחב יהודה בפעולות מהירות לאיתורו.

הכוחות נערכו במהירות ביצעו חסימה יזומה בצומת אפרת דרום, בניסיון לעצור את הרכב החשוד. כאשר הרכב הגיע לכיוון החסימה, החשודים פרצו אותה בנהיגה פרועה והמשיכו במנוסה. מרחק קצר לאחר מכן, הרכב נעצר והחשודים פרקו ממנו והחלו במנוסה רגלית לתוך השטח הפתוח.

סגירה היקפית מהירה ותגובה נחושה של שוטרי תחנת עציון ולוחמי זרוע מבצעית יס"מ יחידת 'חץ יהודה', בסיוע לוחמי צה"ל ויחידת רחפני בית"ר עילית, הצליחו לסגור על החשודים ולעצור אותם. כידוע, מרדפים אחר גנבי רכבים הפכו לשגרה בשטחי יהודה ושומרון בחודשים האחרונים, כאשר גנבים מנצלים את הקרבה לשטחים כדי להימלט עם רכבים גנובים.

החשודים הועברו לחקירה במחוז הדרומי

השלושה הועברו לאחר מעצרם להמשך חקירה במחוז הדרומי של המשטרה, שם יחקרו בחשד לגניבת רכב ופריצת חסימה משטרתית. הרכב הגנוב שנתפס יימסר בהמשך לבעליו לאחר מיצוי בדיקתו על ידי שוטרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י.

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמת עלייה בפעילות גניבות רכבים באזור הדרום, כאשר החשודים מנסים להימלט עם הרכבים הגנובים לתוך שטחי יהודה ושומרון. המשטרה מגבירה את הפעילות המבצעית בצירי התנועה המרכזיים בניסיון לסכל גניבות אלו ולתפוס את החשודים.

ממשטרת ישראל נמסר: "שוטרי מחוז ש"י ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל מי שינסה לפגוע בביטחון הציבור וברכושו. נפעיל את כלל האמצעים העומדים לרשותנו כדי למצות את הדין עם פורעי החוק ולשמור על שלום הציבור".