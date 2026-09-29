המונים מבני עדת תימן ומתושבי בני ברק התכנסו ביום ראשון של חול המועד סוכות למעמד המסורתי השנתי של הקבלת פני רבו לכבוד הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א, גאב"ד 'פעולת צדיק' ומגדולי פוסקי ההלכה בדורנו. המעמד שולב יחד עם שמחת בית השואבה והתקיים באווירה מרוממת.

המעמד נפתח באמירת תהילים ופרקי הלל מפיהם של כמאתיים ילדים מבני עדת תימן, בניצוחו של המחנך הרב אבנר לדאני. לפני התיבה עבר הגאון הרב אלעזר יוסף שליט"א, מרבני ישיבת 'איתן התורה'. בסיום עמדו מאות הילדים לקבלת עול מלכות שמים.

במעמד נשאו דברים המרא דאתרא הספרדי של בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון שליט"א, והגאון רבי אבנר עפג'ין שליט"א, ראש ישיבת 'בית הלוי' בראש העין, שעמד על עבודת ימי חודש תשרי.

את המשא המרכזי בהלכה ובאגדה נשא הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א, שפתח במצב הקשה שבו שרויים בני התורה הנרדפים. הוא הדגיש כי אלו שאינם שומרי תורה ומצוות הם ה"עריקים" והבורחים מדבר ה', כפי שהוזכר בהפטרת יונה שנקראה במנחת יום כיפור. עוד עמד הרב על מעלת השמחה בחג ובשמחת התורה, ולאחר מכן השיב על שאלות מהציבור בענייני דיומא.

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בנוסף נשאו דברים הגאון הרב איתן אברהם שליט"א, רב ק"ק 'ברכת אברהם' רחובות; הגאון הרב ירון כהן שליט"א, אב"ד בירושלים; הגאון הרב אבינועם שמואל יהב שליט"א, מרבני בית ההוראה 'פעולת צדיק'; הגאון הרב יעקב מועלם שליט"א, רב ק"ק תימן ברחובות; והגאון הרב יונה קלאזן שליט"א, ר"י 'איתן התורה' באלעד.

במעמד השתתפו עשרות רבני קהילות תימן: הגאון הרב אבירן יצחק הלוי שליט"א, אב"ד תל אביב; הגאון הרב יוסף חממי שליט"א, רב שיכון ה'; הגאון הרב עמוס טיירי שליט"א, מרבני ק"ק תימן בעפולה; הגאון הרב עזרא מחפוד שליט"א; הגאון הרב דוד עוזני שליט"א, רב שכונת מצפה אפק בראש העין; הגאון הרב זוהר עוקשי שליט"א, ראש ישיבת 'ברכת אברהם' בפתח תקווה; הגאון הרב עובדיה קרואני שליט"א, מרבני ראש העין; רבני בית ההוראה 'פעולת צדיק'; ועשרות רבנים, דיינים, מורי הוראה ומרביצי תורה. עוד השתתפו שלוחי דרבנן – סגני ראש העיר בני ברק שלמה אלחרר ואליהו שושן, וחבר מועצת העיר יונתן צדוק – והמוני תלמידי חכמים ובני תורה שמילאו את האולם מקצה לקצה.