מעמד מיוחד התקיים אתמול (יום שני) בקהילת 'היכל מרן' בבני ברק, כאשר בני הקהילה התכנסו לחנוכת הסוכה שהוקמה בסמוך לבית המדרש. המסיבה המצומצמת נערכה בראשות המרא דאתרא, הגאון רבי ניסים מלכה שליט"א, ובהשתתפות רבנים חשובים ואישי ציבור.

הגאון רבי ניסים מלכה שליט"א פתח את המעמד בדברי הודיה להשי"ת על הניסים הגדולים שזכתה להם הקהילה, ועל הזכות הגדולה לסייע למקום תורה הפועל כבר למעלה מחמישים וחמש שנה של תורה, תפילה והפצת הלכה בעיר בני ברק.

הגאון רבי שבתאי לוי שליט"א, ראש מתיבתא 'הליכות משה', נשא אף הוא דברים במעמד. בדבריו הזכיר את זקנו, מייסד הקהילה, המרא דאתרא הגאון החסיד רבי שמעון מלכה זצ"ל, שמסר את נפשו כל ימי חייו למען בני התורה בעיר בני ברק.

במעמד נכחו ראש העיר בני ברק חנוך זייברט, לצד סגנו אליהו שושן, העסקן הדגול יעקב זכריה ועוד אישי ציבור מכובדים שהגיעו לחלוק כבוד למוסד התורה הוותיק.