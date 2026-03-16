ההפגנות יחזרו? ההוראה החדשה שמסעירה את בני ברק

תנופת התחזקות בחומות הקדושה והצניעות בעיר התורה והחסידות: בימים האחרונים נרשמה התעוררות חשובה בקרב בעלי העסקים וחנויות הביגוד במרכז העיר, בעקבות פנייה של גורמי חינוך ועסקני הציבור המופקדים על משמרת הקודש.

במרכז הפעילות עמדה הדרישה לשמור על צביונה הייחודי של בני ברק ולמנוע הצבת בובות ראווה בחלונות הפונים לרשות הרבים, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם גדרי הצניעות המקובלים בעיר מקדמת דנא.

"עינא פקיחא על קדושת העיר"

מדובר ביוזמה שנועדה למנוע תופעות שאינן הולמות את רוח המקום, כאשר הדגש הוא על חלונות ראווה המציגים דמויות בצורה בולטת מדי. רבני ומחנכי העיר עומדים מזה זמן על הצורך בחיזוק חומות אלו, בפרט באזורי המסחר העמוסים שבהם עוברים מדי יום אלפי משפחות ותלמידי מוסדות החינוך.

גורמים המעורבים ביוזמה מציינים בסיפוק כי הפניות לבעלי החנויות נעשו בדרכי נועם וברוח של שיתוף פעולה. "לא מדובר בכפייה, אלא בהבנה משותפת של החובה המוטלת על כל אחד מאיתנו לשמור על פלטין של מלך", אומר אחד העסקנים.

היענות מרשימה בקרב הסוחרים

בעלי החנויות אליהם נעשתה הפנייה גילו הבנה רבה וחלקם מיהרו להסיר את הבובות עוד באותו היום, או לחילופין למצוא פתרונות תצוגה צנועים ומכובדים יותר התואמים את גדרי הצניעות.

אחד מבעלי החנויות ברחוב רבי עקיבא סיפר לכתבנו: "אנחנו מתפרנסים מתושבי העיר וחשוב לנו מאוד שהלקוחות ירגישו בנוח ושלא תצא תקלה תחת ידינו. ברגע שהסבירו לנו את המשמעות הרוחנית, היה לנו ברור שקדושת העיר קודמת לכל שיקול מסחרי כזה או אחר".

בקרב הציבור קיבלו בברכה את המהלך, המצטרף לשורה של צעדים הננקטים מעת לעת לביצור חומות הדת בעיר, ומביעים תקווה כי הדבר יהווה דוגמה לערים חרדיות נוספות השואפות לשמר את גדרי הקדושה והצניעות במרחב הציבורי.