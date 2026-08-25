בחורי ישיבה בלונדון ( צילום: אברומי בלום )

משבר השיבוצים במוסדות החינוך החרדי בלונדון הגיע אתמול (יום ב') לשיא חסר תקדים, כאשר בית הדין צדק של 'התאחדות קהילות החרדים' בעיר פסק פסק דין מחייב: כל הסמינרים לבנות יישארו סגורים עד שכל בת תשובץ למוסד לימודים.

ההחלטה מהווה המשך להוראה דומה שניתנה בחודש שעבר על ידי רבני שכונת גולדרס גרין, שהורו שלא לפתוח את תלמודי התורה ובתי הספר לבנים כל עוד למעלה מעשרים תלמידים לא שובצו. כעת מתרחב הצעד גם לגזרת הבנות, כאשר הרבנים מבהירים כי לא יאפשרו פתיחת שנת הלימודים בעוד בנות יושבות בביתן ללא מסגרת חינוכית. במכתב שיצא מבית הדין, החתום על ידי גדולי הרבנים ומנהיגי הקהילה, נכתב בלשון נחרצת: "היות שעדיין לא נסתדרו כל הבנות שבעיר בהסעמינארן (סמינר), על כן הננו להודיע שבלית ברירה, על כל הסעמינארן להיות סגורים עד שיסודר הדבר שיתקבלו כולם".

פסק הדין של רבני לונדון

"ביטול תורה דרבים – עת לעשות לה'"

המהלך החלה כאשר רבני גולדרס גרין פנו במכתב חריף אל מנהלי ועסקני המוסדות בעיר. הרבנים הודו תחילה לעוסקים במלאכת הקודש, אך הבהירו כי אינם יכולים לשבת בחיבוק ידיים כאשר ילדים והוריהם יושבים חודשים ארוכים בצער עצום.

"וידענו גם ידענו שזה כרוך בביטול תורה דשאר התלמידים, אכן הרי זה 'עת לעשות לה'' ומבטלים תורה דרבים", כתבו הרבנים במכתבם. המכתב עורר תגובות רבות, כאשר הנהלת מוסד "בית מדרש עליון" אף שלחה מכתב תשובה שבו טענה לקשיים כלכליים חמורים, האשימה את נדיבי העיר בחוסר תמיכה מספקת, ואף הודיעה על התפטרותה.

מכתבם של רבני גולדרס גרין

אולם הרבנים לא נסוגו מעמדתם. ההוראה החדשה של בית הדין להשבית גם את הסמינרים לבנות מעידה על נחישות המנהיגות הרוחנית בבריטניה ללכת עד הסוף בעניין זה.

"דוגמה לכל העולם"

ההחלטה התקדימית מעלה לדיון ציבורי את הבעיה הכואבת המלווה את הציבור החרדי מדי שנה לקראת פתיחת הזמן. בעולם החינוך מצביעים על כך שאילו אותה בעיה הייתה מתעוררת אצל בנו או בתו של עסקן או בעל השפעה, הפתרון היה נמצא מיד. רבני לונדון מבקשים לשנות מציאות זו.

גורמים רבים בציבור החרדי בארץ ובתפוצות מביעים תקווה כי הצעד ההיסטורי של רבני לונדון ישמש דוגמה לחיקוי. "מהם יראו וכן יעשו בכל מקום ומקום", אומרים גורמים בקהילה. "הלוואי שמנהיגי ציבור בכל העולם ינקטו באותה תקיפות ולא יאפשרו עוד את המציאות הכואבת שבה בנות ובנים יושבים בבית בדמעות. ברגע שהרבנים מבהירים כי לא פותחים את הזמן עד שאחרון התלמידים מסודר, התופעה המאוסה הזו תיעלם מהעולם".

ההוראה הגורפת של בית הדין הותירה את הנהלות הסמינרים והמוסדות בעיר בתדהמה, והן נדרשות כעת למצוא פתרון מיידי לכלל הבנות והבנים שטרם שובצו. עיני הקהילה החרדית בעולם כולו נשואות כעת ללונדון.