בבלי
ביום בריאת העולם

במעון המרא דאתרא ובחצר המערה: הכנסת ספר תורה במירון

ביום כ"ה אלול, יום בריאת העולם והילולת רבי אלעזר בן רשב"י, נערך מעמד מרומם במירון • גדולי הרבנים והמשפיעים נהרו לכתיבת האותיות במעון הגה"צ רבי אלעזר שטרן, ומשם יצאה התהלוכה בריקודים אל ציון הרשב"י

הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)

מעמד מרומם של הכנסת ספר תורה התקיים ב ביום כ"ה אלול – יום בריאת העולם ויום הילולת התנא האלוקי רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי זיע"א. ספר התורה הוכנס בהשתדלותו של הרב שרגא שניצר.

מעמד כתיבת האותיות האחרונות התקיים במעונו של המרא דאתרא קדישא מירון, הגה"צ רבי אלעזר שטרן שליט"א. למקום נהרו אדמו"רים, רבנים, משפיעים ואישי ציבור נכבדים שזכו ליטול חלק בכתיבת האותיות האחרונות ביריעה.

בין המשתתפים במעמד נצפו המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, האדמו"ר מזוועהיל, לצד רבנים נוספים ואישי ציבור שהגיעו לחלוק כבוד לתורה.

עם סיום כתיבת האותיות, יצאה ה החגיגית מבית המרא דאתרא כשהמונים מפזזים בשירה, בריקודים ובלפידי אש לכבודה של תורה, בדרכה אל ציון הרשב"י הקדוש.

בחצר המערה נמשכו הריקודים בשמחה עצומה וברגשי קודש. לאחר אמירת מזמורי התהילים כנהוג מפי המרא דאתרא, הגה"צ רבי אלעזר שטרן שליט"א, הוכנס ספר התורה אל תיבת ארון הקודש שבאוהל הרשב"י.

הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)

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