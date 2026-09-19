שני אחים נפלו מסככה ברכסים ופונו לבית החולים

שני אחים בני 4 ו-6 נפצעו באורח בינוני בשבת ברחוב חזון איש ברכסים שבצפון הארץ, לאחר שנפלו מגובה.

הילדים טיפסו על סככת ברזנט שהייתה מותקנת בחצר ביתם, אך הסככה נקרעה והם נפלו ארצה. בעקבות הנפילה נחבלו שני האחים בראשם.

מתנדבי איחוד הצלה שהוזעקו לזירה העניקו לשני הילדים טיפול רפואי ראשוני במקום. לאחר מכן הם פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה, כאשר מצבם הוגדר כבינוני.

אריאל בן אלבז, תורן השבת של איחוד הצלה, מסר: "נמסר לי בזירה כי הילדים נפלו מסככת ברזנט (רשת הצללה) שנקרעה כשטיפסו עליה בחצר ביתם ובעקבות כך נחבלו בראשם. הענקנו להם סיוע רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן הם פונו לבית החולים רמב"ם כשבשלב זה מצבם בינוני".

הציבור נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמים לרפואת שני הילדים שנפצעו - דוד חי בן שרה ויהודה בן שרה.

האירוע מצטרף למספר מקרים של נפילות וחבלות בקרב ילדים שאירעו בשבועות האחרונים באזור הצפון ובערים החרדיות. לפני כשבועיים נפצעה תינוקת בת שנתיים באורח בינוני לאחר שנפלה מגובה של כמטר ברחוב הרב שך בבני ברק וחבלה בראשה.