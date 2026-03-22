מקהלת נשמה מארחת את ארי היל: "ממעמקים"

הזמר ארי היל מתארח בפרויקט "א חברותא מיט נשמה" של מקהלת נשמה כשהוא מבצע איתם את "ממעמקים" בלחנו של יצחק בן ארזה (סינגלים וקליפים)

בתקופה מאתגרת זו, כאשר כולם מתחזקים ונושאים תפילה אל ה', ממשיך הפרויקט "א חברותא מיט נשמה" של מקהלת היוקרה 'נשמה' בניצוחו של איציק פילמר, להגיש רגעים של התעלות, יחד עם עיבוד והפקה מוזיקלית של מוישי כהנא.

​בפרק השלישי, מגיש ענק הרגש ארי היל ביצוע מרטיט לשירו המופלא של יידל ורדיגר. השילוב בין הלחן המיוחד של יצחק בן ארזה לעיבוד העדכני עם ההרמוניות הקוליות של מקהלת נשמה, מעניק לשיר משמעות אקטואלית מתמיד - תפילה שבוקעת מלב מאמין ומזכירה שדווקא מתוך המעמקים, ה' שומע את קולנו. ​ביצוע שכולו תפילה, ביטחון וחיבור פנימי.

קרדיטים:

ייצוג אמנים - נשמה וארי היל: נטע לוין

לחן: יצחק בן ארזה

ביצוע במקור: יידל ויצחק בן ארזה

עיבוד מוזיקלי: מוישי כהנא

קולות: איציק פילמר ומקהלת נשמה

