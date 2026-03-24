שמעיה פישר ואיצי וואלדנר במחרוזת לייב משיריו של המלחין

הזמר שמעיה פישר והמלחין והמפיק איצי וואלדנר במחרוזת משותפת מלהיטיו של איצי וואלדנר מתוך מופע חי. ההפקה המוזיקלית של שייע קלר (סינגלים וקליפים)

שמעיה פישר: "עם השנים, השירים של איצי וואלדנר היו חלק בלתי נפרד מהעולם המוזיקלי שלי. יש בלחנים שלו משהו אמיתי ועמוק שתמיד הלך איתי. תמיד חיכיתי לרגע הנכון להפיח חיים בשירים שלו, אבל לבצע אותם יחד עם איצי עצמו – זה כבר סיפור אחר לגמרי. היינו חייבים לשתף אתכם בחוויה הזו.

תהנו מהמחרוזת הזו, שמאגדת כמה מהיצירות הגדולות ביותר של איצי. זה לא היה פשוט לבחור מה ייכנס למחרוזת, כי יש עוד כל כך הרבה... ספרו לנו אם נהניתם ואם תרצו שנכין גם חלק שני".

קרדיטים:

ביצוע: שמעיה פישר ואיצי וואלדנר

ליווי מוזיקלי: תזמורת שייע קלר

עיבוד: שייע קלר

מקהלה: מקהלת ידידים

