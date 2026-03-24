ארי גולדוואג בסינגל חדש: "קח נשימה"

ארי גולדוואג: "לפני מספר ימים, כשאנחנו חווים כאן בישראל אתגרים בגלל אזעקות וטילים שנורו לכיווננו, הלחנתי את השיר הזה כדי לנחם ולהרגיע את האנשים סביבי. אני מקווה שזה יעזור גם לכם, לא משנה אילו אתגרים אתם מתמודדים איתם".

קרדיטים: מילים לחן והפקה מוזיקלית: ארי גולדוואג just stay calm Hashem's always with you just stay calm there's nothing for you to do just stay calm Hashem loves you just stay calm He will get you through winds may blow storms may thunder but the guardian of Israel never slumbers קח נשימה ה׳ שומר עליך קח נשימה הוא ישמור צאתך ובואך