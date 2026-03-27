אהרל'ע סאמעט ויעקב יודא דסקל בניגון לבקשתו של אב שכול: "די ערשטע אני מאמין" (אני מאמין הראשון)

"אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים"

אין מילים יותר חזקות מאלו לתקופה מיוחדת שכלל ישראל מאמינים בני מאמינים ובפרט לחג פסח הנקרא חג האמונה.

"שהכל מאיתו יתברך והוא עושה ויעשה לכל המעשים"

לחן זה הולחן ע"י המלחין והזמר יענקי דסקל עם כל כך הרבה השראה, יענקי מספר שפנה אליו יהודי יקר מארה"ב שאיבד את בנו חודש לפני שהיה אמור לעמוד מתחת לחופה ואמר שהוא מאוד רוצה להתחזק ושאל היהודי למה אין עדיין שיר על המילים של אני מאמין הראשון, מיד יענקי פתח את הסידור והלחן המושלם ממש נוצר עם סייעתא דשמיא, יענקי פנה לבעל מנגן אהרל'ע סאמעט שיצטרף אליו לביצוע המיוחד והחליטו לשתף את כלל ישראל עם כזה לחן מרגש, לכבוד חג האמונה כדי לקרב את כלל ישראל לאחדות וכיסופין לביאת גואל צדק במהרה .

קרדיטים:

לחן: יענקי דסקל

עיבוד מוזיקלי:בני לאופר

עיבוד קולי : אלי שפרי