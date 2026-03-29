לכבוד פסח: ישי ריבו בסינגל חדש: "לא לחינם"

שי לחג לעם ישראל, לרגל המצב, ולסיכום 40 הימים ללא רשתות חברתיות, הזמר והיוצר ישי ריבו בשיר חדש: "לא לחינם".

וכה כותב ישי:

"שלום אהובים

לכבוד חג הפסח, אני משתף אתכם בשיר חדש

מילים של אור ושל תקווה שמלוות אותי כבר תקופה.

״לא בשמים היא, לא מעבר לים״

בתקופה שהשמים שלנו צבועים מידי יום ולילה

במטחים של העומדים עלינו לכלותינו

וכמו בכל דור ודור

שוב אנחנו עדים כמה הקב״ה מצילנו מידם.

כשעבדתי על השיר, לא תיארתי לעצמי כמה רלוונטי הוא יהיה לתקופה כשאנחנו רואים בבירור מי האור ומי רוצה להחשיך, תוך כדי שגם העולם כולו מתחיל להתברר ולהתבהר.

וכמה האתגרים שלנו כיחידים וכעם הם לא לחינם!

אני מקדיש אותו לחיילים הגיבורים שלנושנמצאים שם עבורנו כל הזמן,

לפצועים שלנו שבע״ה תתחזקו ותשובו הביתה בקרוב,

לתושבי הצפון האריות שהלב של כולנו יוצא אליכם,

ולכל עם ישראל המדהים שלנו,

שמוקפץ שוב ושוב למקלט ולממ״ד.

אז באהבה גדולה

שנזכה להתחבר ולאהוב אחד את השני לשם שמים

חג פסח כשר ושמח

ישי".

קרדיטים:

מילים ולחן: ישי ריבו

עיבוד והפקה מוזיקלית: מאור שושן, ישי ריבו, סתיו נחמיאס

מילים:

עושה היצר זבלו אוצר

גאון הדור בשיווק מוצר

מתחייב להנאה מרובה תמיד

לטווח הקצר

אשרי האיש אשר לא הלך

על אחת כמה זה שהלך וחזר

בטח עליו נאמר

זוכה עושה אדם זבלו אוצר

אם תרצו אין זו אגדה

אם נרצה אפשר אחרת

נכון שיש עוד עבודה

אבל יש לנו מדינה נהדרת

גם אם האמת בה נעדרת

רש״י אומר עדרים עדרים

יצרי גולש אתרים אתרים

מדור חדשות

מדור רכילות

פשיייי

מה דור גאולה מתמודד

זה לא חזה גם חזון יחזקאל

טוב שרבי עקיבא ראה וצחק

וזה לפחות מעודד

פזמון:

לא בשמים היא לא מעבר לים

בפי ובלבבי לעשות את זה גם

לא בשמיים היא לא מעבר לים

כל מה שהתגברתי זה לא לחינם

כן אני מומר לתאבון

לכן גם מר לי העוון

אולי בגלל המודעות

שיש טעות ויש מהות

וזה פרוזדור עם תור ארוך

שם אין קשרים ואין טרקלין

תבין זה רק תורה תבלין

ומעשים טובים

ולא בשמים היא, לא מעבר לים

בפי ובלבבי לעשות את זה גם

לא בשמיים היא ,לא מעבר לים

כל מה שהתגברתי ,זה לא לחינם