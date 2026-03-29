בעיצומן של ההכנות לחג, קליפ חדש לקראת פסח שמכניס את הצופה היישר אל תוך אווירת הסדר נאכט.

יש רגע כזה בליל הסדר, כשהשולחן כבר ערוך, הילדים מסביב, הקולות מתערבבים בין הגדה לניגון וכל המשפחה יושבת יחד, בני חורין בני מלכים.

ואז, אחרי כל הסיפור, מגיע הרגע שבו מתפרקים לבורא כל עולמים עם הבקשה המיוחדת כאשר זכינו - כן נזכה לעשותו - בבית המקדש ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים.

את הרגעים האלו אנו מביאים לכם באווירה מיוחדת כשבמרכז הקליפ ניצב השיר המרגש “כאשר זכינו”, בביצוע אברהם מרדכי שוורץ, כשעל ההפקה חתומים אושי לנדסמן, יואלי קליין, אבריימי לונגר וברוך ויזל, שמצליחים לייצר יצירה מוזיקלית וויזואלית מדויקת, כזו שלא רק שומעים אלא ממש חווים.

הקליפ מבסס קו ייחודי של אווירה חסידית אותנטית, עם ירידה לפרטים הקטנים שמייצרים את ההבדל, מהנגינה ועד הפריים האחרון.

קרדיטים:

בימוי והפקה מוזיקלית: אושי לנדסמן

עיבוד ומיקס: נפתלי לנדסמן

ביצוע במקור: אברהם מרדכי שוורץ

לחן: אנשיל פרידמן