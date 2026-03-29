אליהו חייט בסינגל תפילה אישית: "אני קורא לך"

הזמר והיוצר אליהו חייט משחרר את "אני קורא לך" סינגל שני ומרגש מתוך אלבום הבכורה, שנכתב מתוך כאב עמוק וחיפוש אחר נקודת אחיזה בעולם של חוסר ודאות. המילים, שחייט כתב והלחין כבר לפני שלוש שנים על רקע תקופה של שיח קשה ומפלג בעם, מקבלות היום משמעות מצמררת ומדויקת מתמיד.
"זה הרגיש לי שאנחנו הולכים למקום לא טוב", מספר חייט על הרגע שבו נולדו השורות המתארות את "הסתר הפנים" ואת התחושה שרבים איבדו את הדרך. כעת, כשהשיר יוצא לאור בעיבוד והפקה מוזיקלית של אבי שפרונג, הוא הופך להמנון של התפכחות והבנה שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים.
קרדיטים:
מילים ולחן: אליהו חייט (צ׳ייט)
עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי שפרונג
