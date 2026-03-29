אברומי סמט בסינגל קליפ חדש: "פתחו לי"

אברומי סמט: "כאשר אנו נמצאים בחודש ניסן חודש של ניסים ונפלאות ובניסן עתידין להיגאל, על אף שאנחנו נמצאים במצב מלחמה ושנאה כלפי עם ישראל עם כל זאת אנחנו רואים הרבה ניסים ונפלאות מעל דרך הטבע כל יום ויום.

שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם. אפילו הגויים, אומות העולם, רואים שיש ניסים יומיומיים ושזה יכול להגיע רק מהשם. ורואים ויודעים שהקב"ה מצילנו מידם... על כן אנחנו צריכים להודות להשם על כל הניסים ונפלאות ולהתפלל "פתחו לי שערי צדק" שהקב"ה יפתח לנו את שערי צדק ויוציא אותנו מהגלות המר כמו יציאת מצרים". קרדיטים: הפקה: מנצ'סטר ג'ואיש מיוזיק שירה: אברומי סמט לחן: רבי ארי'ה לייב עיבוד: יונתן בלוי מקהלת ילדים: נשמהלעך ע"י רבי מוטי בערגער ילד סולו: חזקי היימליך (ע"י רבי מוטי בערגער)