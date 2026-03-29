מוטי עויזר וצביקי נוילנדר במאשאפ אנרגטי: "כולנו אחד" 

בעיצומה של מלחמת שאגת הארי ולקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, ימים מורכבים של כאב וחרדה לצד ניסים גלויים ותחושת תקומה, הזמר מוטי עויזר והקלידן צביקי נוילנדר נכנסו אל האולפן.

התוצאה: מאשאפ אנרגטי מקפיץ ותוסס שכולו אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא שיושיע את עם ישראל כמו בימים ההם כך גם בזמן הזה כל הדרך עד לניצחון והגאולה השלימה.

קרדיטים:

כולנו אחד - ביצוע במקור: יידל ורדיגר | מילים: ישי לפידות | לחן: מרדכי בן-דוד.

אל תירא - ביצוע במקור: אברהם פריד | לחן: אברהם פריד ומשה לאופר.

והיא שעמדה - ביצוע במקור: יעקב שוואקי ויונתן רזאל | לחן: יונתן רזאל.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
