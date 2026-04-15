ישי שין מחדש את שירו בגרסה ווקאלית: "חידושים"

קרדיטים:

מילים ולחן: ישי שין

עיבוד והפקה מוזיקלית: ישי שין

הקלטות ומיקס: נועם צפרי וישי שין

מילים:

חידושים יורדים מלמעלה

בזכותם אני ממשיך הלאה

איך תמיד באמצע הלילה

זוהרים עליי כוכבים..

חידושים שונים הם בטבע

הם צובעים את הכל בצבע

נמצאים איתך דרך קבע

ונותנים לך חיים..

תמיד זה מגיע בלי שום התראה

הופך למציאות שלי נותן בה שמחה

אף פעם זה לא מאוחר מדיי להודות

על כל החידושים על כל הטובות...

חידושים בדרך למטה

הם שונים ממה שהכרת

הם יוצרים אתגרים חדשים

הם הופכים אותנו לאנשים..

תמיד זה מגיע בלי שום התראה

הופך למציאות שלי נותן בה שמחה

אף פעם זה לא מאוחר מדיי להודות

על כל החידושים על כל הטובות...

יש שלבים בחיים שעולים שלב

יש שלבים בחיים אני שב עכשיו

יש שלבים שאתה נשאב

ויש שלבים ששווים זהב...