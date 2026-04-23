חיים גרין בגרסה ווקאלית וקליפ לשירו: "ניסיון"

הזמר חיים גרין משיק כעת גרסה ווקאלית מיוחדת ומרגשת לימי ספירת העומר לשירו - "ניסיון", בשילוב וידאו-קליפ AI באווירת ימי הספירה.
הגרסה הווקאלית של השיר "נסיון" היא תזכורת שאם אתה מתמודד עם קושי כלשהו, הכוחות להתחזק כבר אצלך. אתה יכול ואתה תעמוד בנסיון. אם הקדוש ברוך הוא שלח לך משהו, הוא יודע שאתה יכול לעבור את זה.
קרדיטים:
לחן ומילים: חיים גרין
עיבוד ווקאלי: חיים גרין ויוסי גליק
מילים:
ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים
די אייבישטער וויל זיי נישט לייגען אין א נסיון
ווייל די באשעפער געבט נישט קיין נסיון וואס די קענסט נישט ביישטיין
וואס די קענסט נישט ביישטיין
אויב האט ער דיר עס געגעבן מיינט אז די קענסט עס ביישטיין
די קענסט און די וועסט עס ביישטיין
אויב האסטו א נסיון און די קענסט עס נישט ביישטיין
די פילטס די קענסט עס נישט ביישטיין
ער האט דאך דיך עס געגעבן מיינט אז די קענסט עס ביישטיין
די קענסט און די וועסט עס ביישטיין
