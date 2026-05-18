בערל פיידן בסינגל קליפ מלהיב: "חגיגה"

הזמר בערל פיידן משחרר את הווידאו קליפ הרשמי שלו "חגיגה", שיר הנושא מתוך האלבום החדש והמסקרן שלו שצפוי לצאת בקרוב.

"חגיגה" הוא רצועת דאנס אנרגטית ומקפיצה שמביאה לידי ביטוי את שמחת החיים האמיתית. האווירה התוססת של השיר קיבלה גם ביטוי ויזואלי מרהיב בקליפ החדש, שצולם כולו ברחובות ירושלים, העיר היפה בעולם.

"יש שירים שלא באמת צריך להסביר, פשוט מגבירים ונותנים להם לעשות את שלהם", מספר פיידן על הסינגל החדש. "יש לשיר הזה אנרגיה משלו, ומהרגע שהוא מתחיל, אתה פשוט נשאב פנימה ורוקד. ככה מרגישה חגיגה אמיתית, ומבחינתי משם הכל מתחיל".

קרדיטים:

מילים ולחן: אבי סולי

עיבוד והפקה מוזיקלית: אליה נתנאלי