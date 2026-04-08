בעקבות הפסקת האש עם איראן, המדינה נצבעת בירוק ומערכת החינוך חוזרת לפעילות כבר מחר | רשויות רבות בגוש דן ובמרכז הודיעו על פתיחת בתי הספר, הגנים והצהרונים תחת הנחיות חדשות • הצפון נותר במגבלות • המדריך המלא לרשויות (חרדים)
קומת בניין קרסה בתל אביב, קיים חשד ללכודים במקום, עד כה פונתה אישה אחת שנפגעה באורח בינוני | האירוע מתרחש ככל הנראה בעקבות נפילה מוקדם יותר באזור שערערה את יסודות המבנה | כוחות משטרה והצלה נמצאים במקום (חדשות)
פיקוד העורף פרסם תיעוד ממצלמות אבטחה המתעד את רגעי הפגיעה הישירה בתל אביב • הסרטון מראה תושבים נכנסים למקלטים ואחרים ממשיכים בעבודתם בעוד מכונית מתעופפת באוויר ועולה באש | "מי שמתמגן פשוט מציל את חייו" (חדשות)
בית המשפט בתל אביב קבע פיצויים כספיים נגד דיירים שמנעו משכניהם להיכנס למקלט בזמן מתקפת טילים מאיראן, בטענה שנביחות הכלבים הפריעו להם | השופטת קבעה: מדובר בהפרת חובה חקוקה ובסיכון חיי אדם ממשי, למרות קיומו של סכסוך שכנים קודם (חוק ומשפט)
16 פצועים בתל אביב מטופלים בזירה בתל אביב הערב, בהם פצועה באורח אנוש ושני פצועים קשה, בנוסף אחד במצב בינוני והיתר קל | יש חשד ללכודים ומבוצעות סריקות | מדוברות מד"א נמסר כי בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל בגזרת תל אביב, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי לגבר כבן 40 במצב קשה עם פציעה מרסיסים | צוותי מד"א ממשיכים בסריקות (בארץ)
אחרי סביון ובאר שבע - תורה של העיר העברית הראשונה לבחור רב | כך מנסה בנט לקושש מנדטים מרחוב שיינקין - וזוכה ל"חוסר ציבור לעניין" | הלם במיר: לראשונה הגר"א אריאלי צפוי לנאום בפומבי, הסיבה: בקשה מפורשת מהגרא"י פינקל | מכתב תלמידי הישיבות הסרוגים מוכיח - אין לחרדים מה לחפש בצה"ל | למרות חולשתו: הגר"י עדס הצליח לחזק את תלמידיו | רוחות מלחמה במזרח התיכון - האם העימות בפתח? (מעייריב)
תושב לוד פרץ לפי החשד לדירה במרכז תל אביב בשעת לילה, ואף התעמת עם בעל הדירה. השבוע הוגש נגד החשוד כתב אישום חמור עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים | רגעי המעצר הדרמטיים - נלכדו ממצלמת הגוף של השוטר שנכנס לבית (משפט בארץ)
הליך בחירת רב העיר תל אביב-יפו הופך למאבק כוחות חסר תקדים בין העירייה למשרד לשירותי דת. בעוד השר דוחף מועמד משלו, חולדאי וסגניתו עותרים לבג"ץ ומזהירים: "מנסים להשתלט לנו על העיר". כל הפרטים על הדרמה הפוליטית מאחורי הקלעים (בארץ, חרדים)
בקרב הציבור החרדי והדתי לאומי כאחד סוערות הרוחות בדבר מה שנטען לביזוי קברי תנאים ואמוראים בעיר יפו | בסרטון תיעודי שפרסם מדריך הטיולים שרגא שמידלר הוא מציג טענות לפיהן מתחת לגן הבוטני ביפו העתיקה נמצאים שרידיו של בית עלמין יהודי קדום | אך בארגון "אתרא קדישא" הבהירו כי הטענות בדבר קבורת תנאים ואמוראים באתר אינן מדויקות - וכי אין ביזוי עצמות תנאים ביפו | ישראל שפירא עם הפולמוס המלא (היסטוריה)