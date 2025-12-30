עם ציון צום עשרה בטבת, פירסמו הרבנים הראשיים, הרב דוד יוסף והרב קלמן מאיר בר, קריאה מיוחדת לציין ביום זה את זכרם של נופלי ונרצחי המלחמה שיום פטירתם לא נודע. הרבנים קראו לקהילות ישראל להקדיש את הלימוד והתפילות לעילוי נשמות הקדושים (בארץ)
דווקא בתשעה באב, כשאנו מתכנסים לעצב עמוק ורב שנים על חורבן בית מקדשינו ועוסקים כולנו בזיכרון היסטורי, מתגלה אמת פסיכולוגית עמוקה: העצב הוא לא מחלה - הוא מרפא - וכשהוא נעשה נכון, יש לו כוח לא פחות מלשמחה (פסיכולוגיה)
מה ההבדל בין פצוע קשה בתאונת דרכים לבין פצוע קל מפיצוץ כור אטומי? | מדוע שנאת חינם קשה יותר משלוש העבירות החמורות, שהן ב'יהרג ובל יעבור'? | חז"ל במסכת יומא מגלים לנו מדוע הגלות הנוכחית עדיין נמשכת, ומה אנחנו צריכים לתקן (תשעה באב)
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בין אגדות חז"ל על חורבן בית המקדש השני מופיעה אחת מהדהדת במיוחד, המאירה באור כואב את פערי המעמדות שהיו בירושלים של מעלה והקריסה החברתית שהתרחשה באותם ימים אפלים של מצור, רעב ואובדן | מבט נוקב אל נבכי הלקח אותו מבקשת הגמרא ללמדנו לדורות (ט' באב)
ימים אחדים לפני תשעה באב, 1957 שנים לחורבן הבית, זהו הזמן לצלול לעומק החורבן, נקודת השבר בציר הזמן של העם היהודי, אשר השפיעה על תהפוכות העם לדורי דורות | דברי המדרש הידועים שהקב"ה "שפך חמתו על עצים ואבנים ולא על עם ישראל", יכולים לתת לנו זווית ראייה חדשה בעומק סיבת החורבן (מגזין, יהדות)
תשעה באב - היום הקשה ביותר בלוח השנה היהודי - חל ביום ראשון הקרוב, וזה בדיוק הזמן להתחיל בהכנה. מי שמתחיל להתארגן רק בערב הצום מגלה בדרך כלל שהגוף מתקשה להתמודד עם החוסר בנוזלים והמזון. אבל אם תתחילו כבר עכשיו, יש סיכוי גדול שתרגישו טוב יותר במהלך הצום ותעברו אותו בצורה סבירה יותר (חרדים)
ימי
בין המצרים אפופים אבל על חורבן בית מקדשנו, מנהגים רבים נתקנו להם לישראל לזכור
ולהעלות את החורבן על ליבם |
הלכה פסוקה היא "שהרואה
את מקום המקדש חייב בקריעה" – מדוע נתקנה
הקריעה, והאם יש מקום להקל אחרי מלחמת ששת
הימים?
(יהדות ואקטואליה)
ימים אלו נקראים בקורות עם
ישראל ימי ‘בין המצרים’ |
מדוע ימי אלו כה עצובים
ומה ההלכות שנהגו הימים אלו |
על הסכנה ביציאה לטיולים
וההימנעות מדברים המשמחים |
ההלכות והנהגים לבני
ספרד ואשכנז (יהדות
ואקטואליה)