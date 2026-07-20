קורות עץ שרופות מחורבן הבית הראשון התגלו בעיר דוד ( צילום: רעות וילף, עיר דוד רשות העתיקות )

ימים ספורים לפני תשעה באב, כשהלב מתכנס לקראת ימי האבל על חורבן ירושלים, האדמה בעיר דוד נפתחת ומשיבה תשובה היסטורית מהדהדת. בחפירות בחניון גבעתי, מתחת לשכבות של עפר וזמן, נחשפו שרידים מצמררים: קורות עץ עבות ומפוחמות, עדות דוממת לליל הבערה הגדול ששינה את פני ההיסטוריה היהודית לפני כ-2,600 שנה.

מנהלת החפירה מטעם רשות העתיקות, אפרת בוצר, מתארת את רגעי החשיפה כמרגשים במיוחד. לדבריה, הקורות שימשו ככל הנראה לקירוי חצר פנימית של מבנה מתקופת הבית הראשון, וקרסו במהלך החורבן אל רצפת המבנה. "הטיח שכיסה את הקירות נמס בחום העצום של השריפה", היא מסבירה, "ודווקא הוא זה שכיסה את הקורות, אטם אותן ועזר להשתמרותן יוצאת הדופן". פריצת דרך מדעית: תיארוך בדיוק של עשור התגלית אינה רק מרגשת, אלא גם בעלת ערך עצום. ד"ר יוהנה רגב מרשות העתיקות, החוקרת את הממצא, מבהירה כי מדובר בפריצת דרך. "מאד נדיר למצוא בארץ עצים עם כמות יפה של טבעות", היא מציינת. "כאן מצאנו קורות עבות עם טבעות רבות, שמאפשרות לנו להגיע לרזולוציה גבוהה יותר של תיארוך". 16 הרוגים, חייל נעדר: ארה"ב מאבדת סבלנות ומבעירה את איראן דני שפיץ | 19.07.26 הדיוק המדעי מאפשר לחוקרים לקבוע במדויק את תקופת החורבן בטווח של 10 שנים בלבד, לעומת מאות שנים בעבר. כך ניתן להשוות את הממצאים הארכיאולוגיים למקורות ההיסטוריים הידועים על חורבן בית המקדש הראשון בידי נבוכדנצר מלך בבל.

קורות עץ שרופות מחורבן הבית הראשון התגלו בעיר דוד ( צילום: רעות וילף, עיר דוד, רשות העתיקות )

מרחב זיכרון: כך שימרו התושבים את זכר החורבן

מנהלי החפירה, ד"ר יפתח שלו מרשות העתיקות ופרופ' יובל גדות מאוניברסיטת תל אביב, מדגישים כי הממצא מעיד על עוצמת החורבן בירושלים. לדבריהם, ברור שהמבנה הגדול נשרף במתכוון וקרס בבת אחת.

אולם הממצא המרתק ביותר הוא ההתנהלות של התושבים בתקופה הפרסית שלאחר החורבן. החוקרים מסבירים כי התושבים חסמו את הכניסה לאזור ההרוס, אך המשיכו לגור בחלקים אחרים של המבנה. "ההחלטה להתיישב לצד החורבות ובתוכן מעידה על רצון עז לשמר זיכרון", הם מציינים. "יצירת מרחב זיכרון היא צורך אנושי בסיסי, והתושבים בחרו במודע להשאיר את ההרס כעדות, במקום לפנות אותו".

שורה של תגליות מרגשות בירושלים

התגלית מצטרפת לשורה של ממצאים ארכיאולוגיים מרגשים שנחשפו בשנים האחרונות בירושלים. בין השאר, התגלו ממצאים נדירים ממקומות שונים בעולם, והתכתבות בין מלך אשור למלך יהודה שהתגלתה בסמוך לכותל המערבי, המספקת עדות נוספת לתקופת בית ראשון.

כשאנו עומדים בימים אלו לקראת תשעה באב, הקורות המפוחמות מעיר דוד מזכירות לנו שהחורבן אינו רק זיכרון רחוק, אלא מציאות מוחשית שניתן לגעת בה ולהרגיש את כאבה. האבנים החשופות והקורות השרופות אינן רק שרידים ארכיאולוגיים קרים - הן המציאות החיה של סיפור החורבן שלנו.