אירוע חמור מתרחש בשעה זו (שני) בירושלים, כאשר מבנה קרס ברחוב קק"ל בשכונת רחביה. במקום ישנו אדם שנפצע מהקריסה באורח קשה מאוד.

זירת האסון נמצאת בסמיכות מקום לשכונת שערי חסד, קרוב לבית הכנסת הגר"א ולהיכן ששכנה בעבר ישיבת מעלות התורה בראשות הגר"ש אוירבך זצוק"ל.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו למקום ומעניקים סיוע למספר נפגעים שנמצאים בהכרה. על פי הדיווחים הראשוניים, ישנם נפגעים נוספים שעדיין לכודים בהריסות.

מזק"א נמסר: "רח' קק"ל, קריסת מרפסת על מסעדה, לכוד חולץ ללא רוח חיים. בטיפול צוות זק"א מחוז ירושלים".

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כוחות ההצלה פועלים בזירה במאמץ לחלץ את הלכודים ולהעניק טיפול רפואי לנפגעים. מדובר באירוע מורכב הדורש פעולה זהירה ומתואמת של צוותי החירום השונים.

"הציבור מתבקש להימנע לחלוטין מהגעה לאזור"

‏רופא איחוד הצלה אריה יפה והחובשים נחמן טובול, יוסף גבאי ואריאל דרעי שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "נמסר לנו בזירה - כי תקרת הזכוכית של בית העסק קרסה בפתאומיות והלקוחות נלכדו מתחתיה. הענקנו טיפול רפואי ל3 נפגעים באורח קל, שפונו מהמקום. צוותי הכיבוי מבצעים פעולות לחילוץ הלכודים. צוותי יחידת חוס״ן של איחוד הצלה מעניקים סיוע נפשי בזירה עקב אופי האירוע".

מכב"ה נמסר: "​מדובר בבניין מגורים בן 3 קומות, כאשר מרפסת בקומה השנייה קרסה על מסעדה הממוקמת בקומה הראשונה. כתוצאה מהקריסה נגרם הרס רב למבנה ולמסעדה. עם תחילת האירוע חולצו שני בני אדם מתוך ההריסות על ידי אזרחים שהיו במקום. כעת, לוחמי האש ממקדים את מאמצי החילוץ באיתור וחילוץ לכודים נוספים: שני לכודים אשר נמצאים בתוך המסעדה, ולכוד נוסף שככל הנראה מחוסר הכרה ונמצא תחת ההריסות".