שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף ( צילום: אורן בן חקון/Flash90 )

בהחלטה דרמטית שפורסמה היום (שלישי), הוציא השופט עופר גרוסקופף מבית המשפט העליון צו ארעי המשהה את כניסתו לתוקף של חוק ביטול מעצרי תלמידי הישיבות. המהלך מגיע שעות ספורות לאחר שהכנסת אישרה את החוק ברוב של 58 מול 54, ומהווה מכה קשה לעולם התורה שחגג אמש את אישור החוק.

על פי ההחלטה, החוק לא ייכנס לתוקף עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט. השופט גרוסקופף קבע כי בשים לב לפסיקתו ארוכת השנים של בית המשפט בנושא גיוס תלמידי הישיבות, למשמעות של הקפאת הליכי מעצר ואכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה, ולטענות כבדות המשקל שהעלו העותרים - ניתן צו על תנאי המורה למשיבים ליתן טעם מדוע לא יבוטל החוק. דיון בהרכב מורחב בהקדם האפשרי בהחלטתו קבע השופט גרוסקופף כי דיון בעתירות יתקיים בהקדם האפשרי בפני הרכב מורחב שייקבע על ידי נשיא בית המשפט העליון. המשיבים - הממשלה והכנסת - נדרשו להגיש תצהיר תשובה לעתירות ותגובה לבקשות למתן צו ביניים עד 4 ימים לפני מועד הדיון שייקבע. שבת בצל הרשב"י; האדמו"ר מפינסק קרלין שבת באתרא קדישא מירון • תיעוד חיים רוזנבוים | 14.07.26 חזה את מותו: המסר המצמרר של ישראלי שנהרג במהלך טיול בשוויץ אריה רוזן | 14.07.26 כזכור, מיד לאחר אישור החוק במליאת הכנסת אמש, מיהרו באופוזיציה - יש עתיד, ישראל ביתנו והתנועה לאיכות השלטון - להגיש עתירות לבג"ץ במטרה לטרפד את החוק. בקהילה המשפטית העריכו כי השופטים צפויים לפסול את החוק, והשאלה המרכזית הייתה האם יוצא צו ביניים מיידי.

יאיר לפיד ( צילום: פלאש 90 )

מכה קשה לעולם התורה

ההחלטה מהווה מכה קשה לעולם התורה, שראה בחוק תיקון עוול היסטורי. בקרב הנציגות החרדית בכנסת הביעו אמש סיפוק רב על השלמת המהלך הפרלמנטרי, שהיווה תנאי יסודי להמשך קיומה של הממשלה. יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, הצהיר כי "הבטחנו וקיימנו, הגנו על עולם התורה".

אלא שהשמחה לוותה מהר מאוד בפיכחון. עוד לפני שהספיקה להתייבש הדיו על החוק המאושר, ובמהירות חסרת תקדים, מיהרו העותרים לבג"ץ. כעת, עם הוצאת הצו הארעי, חוזר איום המעצרים לרחף מעל ראשי תלמידי הישיבות והאברכים.

יצוין כי החוק שאושר אמש קבע הוראת שעה עד ה-30 בנובמבר 2026, והורה על הפסקת הליכי מעצר ואכיפה כלפי לומדי תורה למשך 90 יום מרגע אישורו. החוק עבר ברוב דחוק של 58 מול 54, כאשר סגנית שר החוץ שרן השכל התפטרה מהממשלה בעקבות התמיכה בחוק.

השופט גרוסקופף בעבר

השופט עופר גרוסקופף, שחתם על ההחלטה, ידוע כשופט בעל משקל רב בבית המשפט העליון. בעבר חתם על החלטות משמעותיות נוספות.

התנועה לאיכות השלטון, הגיבה להחלטה כדרכה: "הישג משמעותי וחשוב - בית המשפט עצר את החרפה. משמעות החלטת בית המשפט ברורה: החסינות שהקואליציה ניסתה להעניק למשתמטים על בסיס הצהרה בלבד - לא נכנסת לתוקף, ואכיפת חובת הגיוס נמשכת. חשוב להדגיש, זה צו ארעי ולא סוף הדרך: נמשיך את המאבק המשפטי עד לביטול מלא של חוק העריקים ושל חוק יסוד לימוד תורה, כי דין אחד חייב לחול על כולם. בזמן שהלוחמים והמילואימניקים נושאים בנטל, לא ייתכן שמי שמשתמט יזכה להגנת החוק".

כעת נפתחת מערכה משפטית ממושכת שתכריע בגורל החוק ובעתיד חירותם של לומדי התורה. הדיון בהרכב המורחב צפוי להתקיים בשבועות הקרובים, והשאלה המרכזית תהיה האם בית המשפט יפסול את החוק לחלוטין או יאפשר את כניסתו לתוקף בתנאים מסוימים.