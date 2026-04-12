מועצת הרבנות הראשית תוקפת: דיון בג"ץ בשבת על הפגנות

מועצת הרבנות הראשית ( צילום: הרבנות הראשית )

מועצת הרבנות הראשית לישראל התכנסה היום (ראשון) לישיבה מיוחדת, במהלכה הביעו חבריה מחאה חריפה על קיום דיון בבית המשפט העליון בעיצומו של שבת קודש. הדיון עסק בשאלה כמה מפגינים יורשו להשתתף בהפגנה שאמורה להתקיים במוצאי שבת - נושא שלדעת הרבנים אינו מצדיק חילול שבת בשום אופן.

בישיבה, שהתקיימה בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל - הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול הגאון רבי דוד יוסף ונשיא מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי קלמן בר - הודגש כי מדובר בפגיעה חמורה בזהותה היהודית של המדינה. הרבנים הבהירו כי עצם קיום הדיון בשבת מהווה זלזול בקדושת היום ובמורשת הרוחנית של עם ישראל. "השבת לא רק מוסיפה קדושה - היא תכלית מעשה שמים וארץ" במכתב מיוחד שהוציאה מועצת הרבנות הראשית בסיום הישיבה, נכתב: "מועצת הרבנות הראשית לישראל מוחה על הדיון שנערך בעיצומו של שבת קודש בבית המשפט העליון בנושא כמות המפגינים שמותר להם להשתתף בהפגנה שאמורה להתקיים במוצאי שבת". המכתב ממשיך ומדגיש: "המקרה הזה אינו מקרה בודד של זלזול בשמירת השבת במרחב הציבורי. כל מי שפוגע ביום קדוש זה פוגע בכל המורשת הרוחנית של עם ישראל. השבת לא רק מוסיפה קדושה לעם ישראל אלא מוסיפה תוכן וחיים כיסוד לששת ימי המעשה - תכלית מעשה שמים וארץ". בלשון חריפה נכתב: "מי שבועט ברגל גסה בקודשי האומה, מכחיש את הרעיון היסודי והקיומי של עם ישראל ושל מדינת ישראל כמדינה יהודית". דברים אלו משקפים את עומק הפגיעה שרואה עולם התורה בקיום דיונים משפטיים בשבת, במיוחד כאשר מדובר בנושאים שאינם דחופים מבחינה ביטחונית או רפואית.

תקיפה על הצגת הדיון כ"פיקוח נפש"

חלק מרכזי במחאת מועצת הרבנות הראשית מופנה כלפי הניסיון להציג את הדיון כעניין של "פיקוח נפש". "הדבר החמור יותר הינו באופן הציני בו הציגו את הדברים, כאילו יש בכך צורך חשוב בגלל 'פיקוח נפש'", נכתב במכתב.

הרבנים מדגישים נקודה הלכתית מהותית: "ההחלטה האם הדבר הינו מבחינת 'פיקוח נפש' זו החלטה תורנית שחייבת להבחן על ידי גורמים האמונים על כך. לא כל הרוצה ליטול יבוא ויטול לעצמו את היכולת להחליט בתחומים שאינם מסורים לסמכותו". דברים אלו מהווים תקיפה ישירה על ההחלטה לקיים את הדיון, תוך הדגשה שסולם הערכים של תורת ישראל מעמיד את נושא חיי אדם בראש - מעל "חופש ההפגנה".

המכתב מזכיר תקדימים נוספים: "זו לא הפעם הראשונה שגוף זה מחליט לעטר עצמו בכתרה של תורה ומנסה להורות הלכה בישראל. הנימה הפוגענית שבה הציגו את המאבק על שמירת המרחב הציבורי בענייני חמץ כאילו מדובר ב'דיאטה' וההחלטה הנוכחית שהפגנות נגד הן 'פיקוח נפש', מצביעות על השקפת עולם שהיא רחוקה מאוד מיהדות".

"רק בזכות השבת האומה התקיימה"

מועצת הרבנות הראשית מסיימת את מכתבה בהצהרה עקרונית: "לצערנו זו לא אפיזודה בודדת בחיינו הם מנצלים את מעמדם להתוות את השקפת עולמם בעקרונות הבסיסים עליהם הושתתה מדינת ישראל. רק בזכות השבת האומה התקיימה ובעזרת ה' תתקיים".

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה בה מועצת הרבנות הראשית מביעה מחאה על התערבות בג"ץ בעניינים הלכתיים. רק לפני מספר חודשים התכנסה המועצה לכינוס חירום בנושא "מחאה על ההתערבות בהחלטות הלכתיות", כאשר הרבנים הראשיים הבהירו כי שאלות הלכה וסמיכה נתונות להכרעתה של מועצת הרבנות הפועלת מכוח חוק הרבנות הראשית.

המחאה הנוכחית מצטרפת לשורה של מקרים בהם רואה עולם התורה פגיעה במעמד השבת במרחב הציבורי, ומהווה קריאה ברורה לשמירה על הזהות היהודית של המדינה מול מה שנתפס כניסיונות לשחיקתה.