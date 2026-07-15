בשורה לציבור החרדי הנאנק תחת מצוקת הדיור: מליאת הכנסת אישרה אמש (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות, ברוב של 49 תומכים מול 37 מתנגדים. המהלך מסיר את אחד החסמים הביורוקרטיים הגדולים ביותר שעמדו בדרך להקמת ערים חדשות בישראל.

התיקון החדש משנה את כללי המשחק ומאפשר לשר הפנים להכריז על הקמת מועצה מקומית או אזורית עוד בטרם מתגורר במקום תושב אחד. עד היום, פקודת המועצות המקומיות קבעה "מלכוד" שמנע פיתוח מואץ: ניתן היה להקים מועצה מקומית רק לאחר שאוכלסו במקום 5,000 תושבים (או 10,000 במקרים מסוימים).

המשמעות בפועל הייתה שכל יישוב חרדי חדש נאלץ בשנותיו הראשונות להיות מסופח למועצה אזורית קיימת – לרוב בעלת אופי כפרי וחילוני – מה שיצר קשיים אדירים בתכנון מותאם, פיתוח תשתיות והקמת מוסדות דת וציבור. כעת, הדלת נפתחת להקמתן של שלוש ערים חרדיות מרכזיות בנגב: פלוגות, תילה ומנורה (כסיף).

שליטה ותקציבים מהיום הראשון

עבור המגזר החרדי, מדובר במפתח חוקי שפותח את הדלת להקמתן של עשרות אלפי יחידות דיור. עד כה, הקמתן של ערים אלו נתקעה בהיעדר מסגרת מוניציפלית שתנהל אותן. כעת, בזכות אישור החוק, ניתן יהיה למנות "מועצה מקומית" ממונה לעיר החדשה עוד בשלב הטרקטורים ועבודות העפר.

הדבר מבטיח שלציבור החרדי ולנציגיו תהיה שליטה מלאה על ניהול העיר החדשה כבר מהרגע הראשון. המועצה העצמאית תוכל לנהל את המכרזים, לנתב את תקציבי הפיתוח ולהבטיח שסלילת התשתיות, הקמת מוסדות החינוך, בתי הכנסת והמקוואות יתבצעו במקביל לבניית הדירות, תוך התאמה מושלמת לצרכי הקהילה החרדית.

במשרד הפנים מסבירים כי המטרה היא למנוע מצב בו תושבים נכנסים לדירות חדשות כשאין להם תשתיות בסיסיות, אלא להכין את הקרקע כראוי לקליטת אלפי משפחות. החוק הוגש על ידי שרת ההתיישבות אורית סטרוק והחל את דרכו ביוזמתו של שר הפנים לשעבר משה ארבל.

שלושה תנאים מצטברים

כדי למנוע הקמת מועצות "פיקטיביות" או בלתי כלכליות, החוק קובע שלושה תנאים מצטברים שרק בהתקיימם יוכל שר הפנים להכריז על מועצה חדשה ללא תושבים:

תכנון מאושר: קיומה של תוכנית מתאר מחוזית מאושרת. היקף בינוי נרחב: אישור או הפקדה של תוכנית מפורטת הכוללת לפחות 2,500 יחידות דיור (או 1,250 במקרים חריגים מיוחדים). צפי גידול משמעותי: ועדת חקירה של משרד הפנים קבעה כי בתוך עשור צפוי היישוב למנות מעל 20,000 תושבים (או 10,000 במקרים מיוחדים).

התנאים נועדו להבטיח שהמועצות החדשות יוקמו רק במקומות שבהם קיימת תוכנית מפורטת וריאלית לפיתוח עירוני מואץ, ולא במקומות שבהם מדובר בתכנון תיאורטי בלבד.

הזווית הלאומית: פיתוח הנגב ובלימת הבנייה הבלתי חוקית

מלבד הבשורה האדירה למצוקת הדיור, התיקון צפוי לאפשר את קידומו של גוש היישובים החדש בין מבואות ערד ולאורך כביש 25. אזור זה, הכולל את תילה, כסיף, דרור (חירן), יתיר ויישובים נוספים, מוגדר כיום ברובו כ"שטח גלילי" – שטח שאינו שייך לאף רשות.

גורמים המעורבים בתוכנית מציינים כי מעבר לפיתוח התיישבותי מואץ, הפיכת השטחים הפתוחים בנגב לשטחי שיפוט של רשות מקומית פעילה תסייע בהגברת המשילות, תאפשר אכיפה יעילה הרבה יותר ותבלום את השתלטות הבנייה הבלתי חוקית באזור.

אין ספק כי מדובר באחד המהלכים המשמעותיים ביותר של הכנסת הנוכחית בכל הנוגע לעתיד הדיור החרדי, שאת פירותיו יראו עשרות אלפי משפחות בשנים הקרובות.