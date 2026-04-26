בני ברק התעטפה באבל כבד במוצאי שבת קודש, כאשר אלפי משתתפים הגיעו להלוויתה של הילדה הקדושה נסיה כראדי הי"ד, שנפטרה בערב שבת לאחר מאבק ממושך על חייה. הילדה בת ה-11 נפצעה באורח אנוש בערב חג הפסח מטיל איראני שפגע ישירות בביתה ברחוב רימון בבני ברק.

מסע ההלוויה יצא בשעה 23:00 מבית המשפחה בשיכון ו' בבני ברק לעבר בית העלמין באלעד, כאשר המון עם מלווה את הילדה הקדושה בדרכה האחרונה. במשך השבועות האחרונים, מאז אותו בוקר נורא בערב הפסח, נשאו רבבות ישראל תפילות חמות לרפואתה של נסיה בת הילה, אך בערב שבת קודש השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה.

ראשון המספידים היה מזכה הרבים הרב מיכאל לסרי, דודה של נסיה הי"ד, שאמר בדבריו המרגשים: "אני עוסק בחזרה בתשובה ארבעים שנה, והיא עשתה את זה בכמה שבועות". דבריו של הרב לסרי הדגישו את הכוח הרוחני העצום שהיה בילדה הקדושה, שבייסוריה זיככה נשמות רבות בעם ישראל.

אביה, הרב אלעזר אלחנן כראדי, פתח את דבריו בדמעות שליש: "אני רוצה להגיד לבורא עולם תודה רבה שנתת לי ילדה שלימדה אותי מה זו שמחה אמיתית, מה זה לחייך בעולם הזה, מה זו אהבת תורה. היא הייתה עבורנו אושר של חיים".

האב השכול המשיך ופנה לציבור בהכרת תודה: "תודה לכל אדם בישראל שקיבל על עצמו קבלה, אפילו הקטנה ביותר". בדבריו שיקף את האחדות והתעוררות שהתעוררה בעם ישראל סביב מיטתה של נסיה במהלך השבועות האחרונים.

בקטע מרגש במיוחד, פנה האב לבתו בבכי: "אנחנו מבקשים ממך סליחה. עשינו כל מה שביכולתנו בשבילך, אבל הקדוש ברוך הוא רצה אחרת. אנחנו בטוחים שתשמרי ותשפיעי על כל עם ישראל. שלא נדע עוד צער".

בסיום דבריו, ביקש האב השכול מעם ישראל: "אני מבקש מעם ישראל היקר להמשיך להתחזק, להמשיך לקרוא תהילים וללמוד משניות לעילוי נשמתה, ולקבל קבלה קטנה לעילוי נשמת נסיה בת הילה".