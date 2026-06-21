הגר"י זילברשטיין בשיעורו ( צילום: דברי חמד )

בליל שישי האחרון, בסיום שיעורו הקבוע אותו מוסר רבה של שכונת 'רמת אלחנן', הגאון רבי יצחק זילברשטיין לרופאים ולרבנים בביה"ח 'מעייני הישועה', נשאל הרב על ידי חלק ממשתתפי השיעור: 'הציבור מאד מבולבל, פה טראמפ מתהפך, וכאן יש צרות עם מעצרים של בחורי ישיבות, רוצים שהרב יגיד קצת דברי חיזוק..., שואלים איך זה שטראמפ התהפך פתאום לרעת עם ישראל, עד היום הוא היה לטובתנו, ופתאום הוא נהיה נגדנו? מה הרב אומר, איזה דבר חיזוק, אנשים מרגישים שכולם נגדנו'...

הגר"י זילברשטיין הפתיע והשיב בחדות: 'כן, כן, כנראה שמשיח צריך להגיע, אנחנו כולנו יודעים מה נאמר בקללות (דברים כח, לד): "וְהָיִיתָ מְשֻׁגָּע מִמַּרְאֵה עֵינֶיךָ אֲשֶׁר תִּרְאֶה". כאשר עמוד ההוראה מיד מסביר: "זה נקרא שאנחנו משוגעים ממראה עינינו, שרואים דברים תמוהים כאלו, לראות ידיד כזה גדול שכל כך היה בעדנו, וכל כך עזר לנו, ואפילו הבת שלו התגיירה..., וכעת אירע דבר שנהיה נגדנו, זה בחינה מסויימת של מה שנאמר בקללות 'והיית משוגע ממראה עיניך'".

הגר"י זילברשטיין מתייחס על הנשיא טראמפ ( צילום: דברי חמד )

לאחר השיעור ציין הרב זילברשטיין למה שכתב הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל הי"ד (קובץ מאמרים ואגרות, ח"א עמ' רצא) בפתח מאמר 'עקבתא דמשיחא', וז"ל: 'התקופה העוברת עלינו כעת היא תקופה מיוחדת במינה, בעיקר על במת חיי ישראל. עדי ראייה אנו להופעות אשר לא שערנום מעולם. המאורעות מתפרצים עלינו במהירות בזק מפליאה ואנו עומדים מוכי תמהון ומחוסרי הבנה לגבי המתרחש. "והיית משוגע ממראה עיניך", יעו"ש].

כאשר נשאל הגר"י: 'האם יתכן שזה קשור לרדיפה שרודפים את עולם התורה? יש כאלו שאומרים שבגלל שכאן רודפים בני ישיבות, אז אין סייעתא דשמיא למדינה פה?', השיב: 'הכל יכול להיות אמת, צריכים פה לשאול את גדולי האומה'.

ולסיום כשביקשו הנוכחים: 'הרב צריך לתת פסק הלכה שיהיה ישועה קרובה', הגיב הרב זילברשטיין ואמר: 'זה ברור, כתוב בתורה והיית משוגע ממראה עיניך, זה עכשיו הזמן, בוודאי שפה תהיה הישועה'.

בקו 'שיח יצחק' מתורתו של הגר"י זילברשטיין סופר, כי כאשר שמע השבוע אחד שקילל את נשיא ארה"ב בקללה נמרצת בעקבות ההסכם עם איראן, גער בו הגר"י, ואמר: 'נוסחאות כאלו אני לא מוכן לשמוע, הוא עשה תמיד הרבה דברים טובים ליהודים, וגם לגוי יש הכרת הטוב, ולכן הגם שהתהפך כעת באופן תמוה, בכל זאת לא זו הדרך לדבר ככה'.